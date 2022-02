Sábado de manifestaciones en la provincia

Quien no quiso manifestarse ayer fue porque no quiso. Y es que hasta tres concentraciones de protesta de diferente signo se repitieron en la provincia de Cádiz. La más numerosa de ellas, con la asistencia de unas 2.000 personas, fue la que reclamaba una sanidad pública de calidad en Andalucía, convocada por UGT y CCOO y con el respaldo de PSOE, UP y Adelante. Pero es que hubo además dos manifestaciones en Jerez. En una de ellas, unas 200 personas secundaron una marcha contra un parque eólico que se quiere levantar en una de las zonas más carismáticas del viñedo jerezano. Y también hubo ayer otra concentración contra el maltrato animal.