A SS. MM. Los Reyes

Queridos Reyes Magos: como he sido buena este año, espero que os portéis bien. Cuando dijeron a encerrarse, cumplimos con creces hasta el punto de que algunos vecinos se ponían en los balcones más que para aplaudir, para chivarse de los que andaban por la calle. Salían los que iban a comprar papel higiénico, los que iban al estanco y los que sacaban a los perritos con su bolsa de plástico y su bote de champú (aunque las calles están hechas un asco). Como en todos lados a la gente le dio por la cocina, sobre todo los dulces y el pan, todo el mundo con eso de la masa madre, signifique lo que signifique. El aburrimiento es mala cosa, los tíos en plan narda con mandil repartiendo a sus colegas bizcochos y panes raros, ejemplo de lo que digo es ese fotógrafo bajito de cuerpo, el Kiki. El primer día que nos dejaron salir estaba el Campo del Sur como una feria, a la semana solo iban los corredores, eso que los finos llaman runners y con el paso de los días, los raros, también llamados frikis. Llegó el verano y soportamos con estoicismo a los sevillanos y a los madrileños, que a nosotros dejaron los virus y a los de LLORECA algo de dinero. Luego soportamos los puentes llenos de extraños con más virus, después los confinamientos perimetrales, signifique lo que signifique. Total, que me he portado como una campeona así que me merezco que me traigáis miles de millones, qué digo miles, decenas de miles. Esa carta que os han escrito los ayuntamientos y la Diputación llena de proyectos a cual más extravagante: que si arreglar el Parque Genovés, que si el Parque de las Murallas, que si el Puente Zuazo, que si una facultad en Valcárcel, que si las murallas, la Diputación propone varios "planes de choque": economía verde, azul, rojo, violeta, amarilla , naranja y lo que haga falta, será por colores, todos quieren planes inclusivos y pamplinas por el estilo. Ya sé, me vais a decir que todavía se está elaborando en la Unión Europea el proyecto, que el Gobierno de España no ha aprobado aún el decreto que regula el fondo que llaman Next Generation Próxima Generación en caló. Una carta que os mandábamos con la Diputación de Estrella de Oriente, de allí a la FAMP para que la enviase a la Junta , esta a su vez a Madrid y de allí a Bruselas, todo el mundo os envía su carta con las diferentes ocurrencias tipo profesor Franz de Copenhague. Me he portado tan bien que ni hice Semana Santa, pobres cofrades que no pudieron salir a la calle, no habrá carnaval en 2021 con lo que eso significa para los octavillas y punteaos a los que ningún vecino les va a preguntar en la casapuerta por lo que sacan este año, ni juanillos, ni cabalgata ni gran regata. Así que traedme lo que he pedido. Firmado: Cádiz.