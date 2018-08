Desde Rusia con amor

Viajar es de tiesos salvo que te lo paguen. Más de tiesos aún es viajar en verano, con colas tan molestas para entrar en cualquier sitio, terrazas llenas, playas a rebosar, chiringuitos con la cerveza caliente, restaurantes sin mesas libres, patronales de hostelería del mundo quejándose como si fueran agricultores o gente del teatro (ah, no, perdón, que eso solo pasa en Cádiz).

La gente de categoría esperamos a que los tiesos vuelvan a sus trabajos para pensar en viajes. Menos la gente del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz que viajan a todas partes en todo momento, bien sea porque van de turismo a eso que llaman ayuntamientos del cambio, bien sea porque van a resolver la crisis de Oriente Medio, bien sea porque van a ver a Putin o a Cabo Verde a escuchar a los sucesores de Cesaria Évora. De aquí para allá van dejando la estela de sabiduría, erudición, cosmopolitismo, bien hacer, bien estar, bien vestir. El pabellón alto en Cisjordania, en Praia, en la Plaza Roja de Moscú o en cualquier otro sitio. Cádiz es famosa en el mundo entero porque siempre llegó un concejal. No hay lugar que no fuera hollado por un zapato edilicio de la Trimilenaria. Antes con el PP había que ir a América por el Bicentenario. Tuvimos algún retorno de aquellos viajes aunque bien es cierto que aún no sabemos qué trataron en Houston, Texas, aquellos que fueron a contar lo de la Plataforma Logística Sur de Europa que tanto en Cádiz dio que hablar. Si en Cádiz te casca una conferencia el primero que pase (cuando las ocho dan, o das una conferencia o te la dan) en Moscú la concejala Chunguita va a ilustrar a su concurrida audiencia con una conferencia cuyo contenido ya ha sido desvelado por fuentes oficiales. Yo soy ruso, y vengo a tu casamiento, a comerme las canastillas, que tienen atún por dentro. Todavía resuena el Masa. María Romay hablará del impacto de la Revolución de Octubre en el desarrollo de la ciudad de Cádiz , en la emancipación de la mujer gaditana gracias a Karlota Kollontai y Rosa Luxemburgo, en la toma del poder por el proletariado gaditano desde la Estación de Helsinki y el Instituto Smolny. Igual que el Adri fue capaz de promover la Intifada 4.0 y la liberación del pueblo palestino del yugo israelí en su último viaje (ataviado con el uniforme gaditano: calzonas y chanclas) María Romay hablará de la importancia del disfraz en la liberación de las clases populares gracias a la vanguardia del proletariado. El estado y la revolución versión comparsa de Bienvenido.