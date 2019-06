Uno de los datos más sorprendentes de las pasadas elecciones en la ciudad de Cádiz es que 130 descerebrados han votado a Oriol Junqueras y a Carles Puigdemont. No sé qué pasará por la cabeza de gente que está dispuesta a votar a reos de graves delitos o a personas huidas de la justicia que viven como maharajás sin dar un palo al agua. Tiene que haber gente pa tó, desde luego. Se ha destacado por todo el mundo, como es normal, los 9.000 gaditanos que votaron al PSOE en las europeas pero no quisieron votar a Fran González en las municipales. Un dato escalofriante, una pérdida de la mitad de votos que supone una moción de censura en toda regla al que fuera candidato a la alcaldía por el PSOE y a toda su Comisión Ejecutiva Municipal. De la misma forma 12 mil personas votaron a José María González pero no quisieron votar la lista europea de Unidas Podemos, lo cual nos lleva a otras 3 mil que votaron en las europeas a Vox, Ciudadanos y otras candidaturas extravagantes aunque cambiaron su voto a la hora de decidir la alcaldía. No solo ese aluvión de votantes socialistas que han preferido a Kichi, también ha habido votantes de candidaturas de derechas que a última hora se han sumado a Adelante Cádiz, lo que convirtió al alcalde de Cádiz en el principal activo de su partido en toda España. No hablaremos del ridículo de Sebastián Terrada(superado por el PACMA), de las decenas de miles de gaditanos que han abandonado al PP en unos años(¿Ramoní tiene la culpa?), de que mil gaditanos votaron a Luis Garicano pero no a Domingo Villero (que no se pudo votar ni él). Vox va en caída libre: de los 6 mil votos de las generales a los 3 mil de las europeas y de ahí a los dos mil de Ana Peral en las municipales, con Tatín Sr. escondido en el Obispado. Salvo José María González, todos tienen que reflexionar sobre los motivos por los cuales no han conseguido sintonizar con los electores. Después de una oposición despiadada a Kichi donde se le ha dicho de todo, se han empleado los tribunales de justicia, se le ha arrebatado al Equipo de Gobierno la gestión de Onda Cádiz y la Fundación de la Mujer, después de todo esto, que Adelante Cádiz mejore los resultados de la suma de Por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz es significativo. Ahora veremos en qué van a quedar las promesas electorales y si dentro de cuatro años José María González cambiará de destino a otro cargo público o se volverá a dar clase (ya no tiene destino en Almería, por cierto). Dijo que solo volverá al carnaval para sacar un romancero. Atentos.