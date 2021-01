Roca, papel, tijera

Leo a articulistas de los que me fío mucho, como José Ramón del Río, Marqués Perales o Tacho Rufino, y argumentan que la nueva situación de Gibraltar es muy favorable para ambas partes. Pero leo también a articulistas de los que me fío mucho, como José María Carrascal, que ha seguido el asunto con rigor desde hace decenios, y las declaraciones de Fabián Picardo, que no se calla ni bajo agua, y las de la ministra González Laya, de la que no me fío como miembro de este gobierno que es; y temo que estemos ante un fiasco moral e histórico a la soberanía nacional.

Es posible que todos tengan razón. Que, desde un punto de vista económico y social, para España y, sobre todo, para la comarca del Campo de Gibraltar, sea una buena noticia; y que para España como nación la Roca siga siendo la misma china en el zapato que ha sido desde hace tres siglos para acá. Habría que hacer unas tablas de Excel que sopesasen distintos apartados, como el histórico, el laboral, el fiscal, el jurídico, el militar, las posibles consecuencias en Ceuta y Melilla, el turístico, etc. Además, la dificultad crece porque la evolución en el tiempo es difícil de prever por todo tipo de variables, incluyendo las demográficas, incluso. Por ejemplo, parece claro que Gibraltar es un paraíso fiscal, como Luxemburgo, que está en la UE. Eso, que ahora es un agravio comparativo, si fuese un acicate para armonizar a la baja los impuestos aquí, sería una buenísima noticia; y sólo sería posible, como es lógico, si nuestros políticos -que ya nos conocemos- no pueden alterar el régimen fiscal del Peñón.

Por eso, no me atrevo a juzgar, pero sí me gustaría que se hiciese un seguimiento informativo de esta cuestión, que afecta a nuestra integridad nacional y que ha costado la sangre de muchos españoles, empezando por el poeta y escritor José Cadalso, que murió intentando recuperar Gibraltar. Un seguimiento con seriedad, no a bulto, diferenciando los distintos aspectos y también jerarquizando su importancia. Aunque no lo parezca, lo ha hecho sutilmente en estas páginas Luis Sánchez-Moliní, celebrando el acuerdo, él sí, pero con un corte de mangas. La autoridad de España en el concierto internacional es más importante que una temporal bajada del turismo británico, aunque haya que contar con todo. Un público informado podrá exigir a nuestros políticos que velen por los intereses y también por la dignidad de España.