Riesgos meteorológicos

Sin prestar mucha atención, oí en la televisión que este fin de semana se activaba una alerta metereológica, con probabilidad mayor del 70%, y me pareció oír que tendríamos "levantera" que para los vecinos de esta zona es el penúltimo grado de la fuerza del levante, que empieza con levantito y sigue con levante, levantera y "puñemoto", que decía un viejo tertuliano del Parisién. En vísperas del Carnaval o de la de Semana Santa, parece que un meteorólogo quiere amargar al personal, para que luego que su pronóstico no se cumpla, le estemos agradecidos. Dice la leyenda que los fenicios se fueron de Cádiz, hartos de aguantar el levante, pero se ignora por la falta de mediciones oficiales cuál era el grado de su fuerza.

Ahora disponemos de la AEMET que depende de la Vicepresidencia cuarta del Gobierno de España, de la que a su vez depende el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Como existe un "Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Metereológicos Adversos" (Meteoalerta) que pronosticaba para hoy sábado, en Cádiz vientos de 50 Km por hora, con temperatura de 14 a 19 grados. Creo que la mejor comprobación de si esto es o no cierto, puede usted verificarla asomándose a su ventana, para hacer su plan de fin de semana, y como hoy no faltan medios para esa comprobación, si no le basta puede consultar a "Emergencias 112 Andalucía", teléfono gratuito.

Hay algo en este pronóstico que a los gaditanos viejos no les cuadrará y es que además de la levantera el parte habla también de lluvia muy intensa y esto aquí no ocurre y si ocurre estamos ya frente al recuerdo de los maremotos, que hoy llaman tsunami. Ya saben ustedes que el más famoso es el que sucedió en noviembre de 1755 cuando una inmensa ola, calculada en 22 metros de altura, inundó el barrio de la Viña, hasta que cerca de la iglesia el párroco contuvo las aguas con el estandarte de la Virgen de la Palma y en ese lugar existe un azulejo conmemorativo. Allí murieron más de 200 personas. El origen de esta catástrofe estuvo en el terremoto de Lisboa, y dicen los expertos que hay bastantes probabilidades de que cada cierto tiempo se repita por la actividad sísmica del subsuelo y así ha sucedido recientemente. No quiero con estas líneas preocuparle su fin de semana, pero es mi obligación decirle que si observa algún inquietante movimiento de tierra, busque la zona de Cádiz más alta que es la de la Alameda Apodaca. En el maremoto de 1755, los que murieron fue porque salieron de la ciudad, camino de San Fernando.