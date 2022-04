Reyes de la ocurrencia

En Cádiz no sabemos qué ocurrirá con el contrato de la limpieza viaria y la basura. Tras más de un lustro de polémica gestión por parte del Ayuntamiento, la más importante de todas las concesiones municipales sigue en el aire. Tampoco nuestros munícipes pueden presumir de su gestión al frente de Eléctrica de Cádiz, por poner otro ejemplo sangrante. Pero a la hora de las ocurrencias, hemos de admitirlo, no tienen competencia. La última, la nueva ordenanza de playas. Los propios naturistas aseguran que el cambio no hará que se practique el nudismo en el litoral urbano. ¿Pero acaso alguien del gobierno preguntó su opinión?