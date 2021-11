Reyes magos con cabalgata

Una vez más, Cádiz vuelve a ser diferente, gracias a su Ayuntamiento. En casi todas las ciudades y pueblos de Andalucía están organizando ya sus cabalgatas de Reyes Magos. En Sevilla, que es la capital, incluso han presentado las carrozas nuevas que van a salir a las calles el 5 de enero de 2022. Sin embargo, en Cádiz, aún no se sabe si saldrá la cabalgata de los Reyes Magos. La concejala de Fiestas, Lola Cazalilla, que se puede volver a lucir, ha indicado que la decisión se adoptará a final de noviembre, en función de la evolución de la pandemia y la vacunación de los menores. Una vez más, el reputado epidemiólogo doctor Kichi decide estas cosas a su manera aleatoria; no sé qué nos va a descubrir a final de mes sobre el estado de la pandemia el 5 de enero. Lo peor es que dicen estas pamplinas para que la gente se las crea.

También afirmó Lola Cazalilla (quizá se le escapó) que para los Reyes Magos cuentan con más margen de maniobra que para el Carnaval. Con lo cual se demuestra que con el Carnaval maniobraron tarde y mal. Un fallo de ellos, sólo de ellos, que pagará todo Cádiz, sin vales de descuentos. Es difícil explicar a la gente sencilla por qué puede salir una cabalgata el 5 de enero y no puede el 27 de febrero, ni por qué cantarán los coros navideños y no tienen repertorio los coros del Carnaval. Ahí está el caprichito gaditano, con sus vergüenzas al aire. Es difícil explicárselo a la gente sencilla, que se ha vacunado y que aún usa las mascarillas, para poder celebrar las fiestas en su momento.

Se supone que tendremos cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero, aunque no salga la del Carnaval cuando correspondía. Sólo se están haciendo los interesantes, por camuflar un poco el bastinazo anterior. En Andalucía progresamos adecuadamente con la pandemia. En Sevilla llevan desde mediados de octubre organizando procesiones masivas con el Señor del Gran Poder, y en Málaga una Magna con 16 tronos, y no han crecido los contagios. En Cádiz van a salir el Nazareno y la Virgen del Rosario el 8 de diciembre de 2021, pero no puede haber Carnaval en febrero de 2022. Es la responsabilidad de Kichi y sus coristas ante la historia del Corpus.

Para terminar, un dato curioso. Si hubiera o hubiese cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero, según Lola Cazalilla, sería como las de antes. ¿Como las de antes de la pandemia? No, como las de antes de Kichi. Es decir, que volverá a salir desde la Glorieta Ingeniero la Cierva. Será una cabalgata, no media cabalgata, como las recientes. ¿Y las carrozas qué? Esperemos que las trabajen y no sean churretosas.