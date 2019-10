Reyes Magos mediáticos

Los Reyes Magos gaditanos de 2020 serán los más mediáticos de los últimos tiempos. Probablemente, se hablará de ellos en todos los telediarios, no sólo en los de Onda Cádiz. Es un pelotazo que entre los monarcas orientales figure Alejandro Sanz, cantante de fama universal, además de Hijo Adoptivo de Cádiz; así como Antonio Martín, que es uno de los grandes autores del Carnaval de todos los tiempos, y fue galardonado este año con la Medalla de Andalucía. Y, como Estrella muy estrella, la Niña Pastori, la misma que canta aquello de Cai, entre otros éxitos. ¿Y los demás? Pues son gaditanos de base, ese es el mensaje que se ha querido transmitir con el rey mago Diego González Torres, y con el cartero real José María Caneda.

Los reyes, la estrella y el cartero de Cádiz, en teoría, son elegidos por las personas que pertenecen a la Asociación de Reyes Magos. Actualmente, está presidida por José Ruiz Marchante, al que se sigue conociendo como Pepe el de La Gloria. Pepe fue uno de los fundadores de la asociación, junto a los otros dos reyes magos de la generación del 93, Gianni Campo y Fernando Delgado Lallemand. La primera Estrella, en 1995, fue la periodista Inmaculada Macías, hasta ahora gerente de Onda Cádiz, que entonces trabajaba en este Diario. Y el primer Cartero Real, en 1997, fue Hugo Alberto Vaca, que también es Hijo Adoptivo de Cádiz, entre otras muchas cosas. Cada cual tiene su currículum, más o menos estupendo.

Desde finales de los 90, los reyes magos, estrellas y carteros han sido elegidos. Aprovecho para decir que me parece mal que se filtren las listas previamente, porque muchas personas no electas quedan un tanto desairadas. Yo fui Gaspar en 2010, y me enteré cuando Paco Moya, entonces presidente, me llamó para decirme que había sido elegido. Aquel año no se filtró antes, y yo no sabía ni que me habían presentado. Aquel año también fue elegido un gaditano muy conocido, que lo agradeció, pero declinó la invitación. No se publicó quién era.

Este año se sabía que estaban en la lista Alejandro Sanz y la Niña Pastori. Y que los propuso el alcalde Kichi, tras hablar con el cantante. Un detalle que condicionó las votaciones. ¿Cómo no iban a salir? Era blanco, como Melchor, y en botella. Por supuesto, le viene muy bien a la Cabalgata. Debería servir para que en 2020 los niños de Cádiz disfruten con un cortejo en condiciones de vistosidad. Los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Cambian los representantes. Lo más importante es la ilusión de los niños que aún sueñan con juguetes.