Resistir al "Resistiré"

No lo ví venir, pensaba, como aquella crónica de Lorenzo Milá, que esto era una pequeña gripe que traería menos muertes que la común. No ví problema en que la gente fuera al fútbol o a las manifestaciones del 8M. Digo más, si hubiera estado en Madrid hubiera ido al Atleti-Sevilla. Días antes habíamos estado en Toulouse y cada vez que veía a alguien con una mascarilla por el aeropuerto decía: ahí va otro tonto. Al final resulta que el tonto era yo. No sé qué informes tenía el gobierno pero yo era de los que no le daba importancia. Parecía un asunto de una ciudad china que no nos iba a alcanzar. Lo mejor es reconocer el error y ya está. Es imposible de predecir cuánto va a durar esto, qué consecuencias va a tener y cómo nos afectará en el futuro. Por si fuera poco veo que el Gobierno de España improvisa, decide cada día en función de la situación, algo común porque veo que en el resto del mundo están igual Johnson, Trump, Merkel, Macron, Comte. No veo a nadie que vaya un paso por delante, más bien veo que las democracias son más lentas que las dictaduras a la hora de tomar decisiones, como dijo Timoty Garton Ash, aunque más eficaces. Hasta la férrea dictadura china fue cambiando desde la represión al médico que avisó hasta el despiadado control posterior. Así todos los gobiernos occidentales, unos más radicales, otros menos , unos días antes unos días después, todos improvisan. Ya dije que no hay estadistas en España, pero tampoco los veo en otros lugares. Lo que sí parece algo diferente de nuestro país es el odio que le tienen algunos al gobierno, a su presidente y a varios de sus ministros. Como dice un amigo: España es el único lugar donde los pasajeros del coche le disparan al conductor en medio de la dificultad. Dice el alcalde de Madrid: ahora hay que apoyar al gobierno y cuando pase todo pedir responsabilidades. Sí creo que el gobierno debería tener canales permanentes con el resto de partidos y las comunidades autónomas, aparte de hacer ruedas de prensa democráticas y no el mamarracho actual. Tampoco veo mal que se promueva un acuerdo posterior para facilitar la recuperación. En ese acuerdo propongo formalmente que se prohíba el "Resistiré" en todas sus versiones e incluso que el Dúo Dinámico mantenga silencio hasta el fin de sus días. También que todos los músicos de balcón callen para siempre, ya nos hemos enterado de que saben tocar la guitarra y se saben algunas coplas. Que nos dejen de versiones carnavalescas en facebook . Silencio, por favor.