HERBERT Mathews fue a la Sierra Maestra al objeto de elaborar un reportaje para The New York Times sobre un grupo de jóvenes que se habían alzado en armas contra el dictador Fulgencio Batista. Mientras entrevistaba debajo de una Ceiba a Fidel Castro y a Camilo Cienfuegos, Raúl Castro hacía pasar una y otra vez el mismo camión delante del periodista hasta tal punto que publicó en su periódico que un enorme ejército se enfrentaba a las tropas leales al dictador. De esa forma el Gobierno de los EEUU retiró su apoyo a Batista y aceleró la victoria de los barbudos. Semejante añagaza empleada por los revolucionarios cubanos para engañar al famoso reportero es la que emplea con nosotros Pedro Sánchez con el plan económico financiado por la Unión Europea con destino a impulsar la reactivación de la economía española. El presidente del Gobierno lo ha presentado ya siete veces con diferentes nombres. Next Generation, Plan de Resiliencia o como se le quiera llamar, los 140 mil millones a enviar por la UE que deben tener como destino prioritario la digitalización y la descarbonización de la economía con el fin de que se recupere la actividad. Todo muy bonito, La Caleta es bonita, el Falla es bonito y la calle Sagasta qué bonita que es, cantaba el Cuarteto de Rota. En el mes de diciembre la Junta de Andalucía pidió a las diputaciones que recogiesen las propuestas de los ayuntamientos con destino a ese plan en una semana. Todos los municipios sacaron de los cajones proyectos antiguos para los que no tenían financiación, les pusieron otro nombre, los envolvieron en el celofán comunitario y con un lazo para la Diputación, de ahí a la Junta que los remitiría al Gobierno de España con destino a Bruselas. Llegaron 50 mil millones en proyectos de los 778 ayuntamientos andaluces. La Junta añadió los suyos con lo que completó aquella carta a los Reyes Magos cuyo destino se desconoce. Se usó la vía Sinatra, cada uno a su manera: Cádiz puso el Pabellón Portillo y el parque de la Estación, Chiclana una carretera, la Junta una facultad en Valcárcel, unos dicen que se añadió el nuevo hospital de Cádiz y otros dicen que no va incluido en el lote autonómico. Qué sabe nadie. El caso es que aquel esfuerzo no ha servido para nada porque ahora el Gobierno se saca de la manga que hay diez programas palanca (son reyes de la metáfora) dentro de un Plan cuya gestión y control nadie conoce. Iremos a ciegas dentro del túnel con el riesgo de que nos arrolle el tren que viene de frente. Lo único que sabemos con certeza es que el hospital de Málaga se va a hacer "sí o sí" que decía Del Nido, al fin y al cabo los que ahora mandan en la Junta barren para casa, como Pedro Sánchez con Airbus lo hace para Getafe.