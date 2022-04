Repaso a la actualidad

El presidente de la Junta de Andalucía sigue sin aclararse en cuanto a la fecha de las elecciones pese a la insistencia con que se la demanda su vice, Marín de CS, producto del acuerdo con ese partido. Ahora parece haber cambiado de opinión porque dice que la fecha le da igual, cuando antes insistía que quería celebrarla lo más tarde posible. Pero hay poco margen para fijarla, porque dicha fecha de celebración necesita publicarse en el BOJA con 54 días de margen hasta la fecha de los comicicios. Por ello, para que tengan lugar en el mes de junio, la fecha límite de la convocatoria es el 2 de mayo para su celebración el 26 de junio, si no me he equivocado en las cuentas. Es curioso que se haya producido una escisión de VOX en 4 de las 8 provincias andaluzas encabezada por una militante de VOX, que quiere construir una estructura nacional para lograr representación en el Congreso de los Diputados.

En la espera del anuncio por el presidente de la fecha de las elecciones, la actualidad política sigue su curso con gran efervescencia después de la Semana Santa. Así, para empezar, la bajada de impuestos que propone el Presidente del PP, consistente en devolver a la ciudadanía el excedente estimado en 10.000 millones de euros al bolsillo de los ciudadanos, con una "deflactación" en los tramos del IRPF para rentas inferiores a 40.000euros y con ayuda directa de 300 euros por unidad familiar, para todos los contribuyentes con ingresos por debajo de los 17.000 euros. La ministra de Hacienda, la señora Montero, rechaza y se opone a este plan.

Otra noticia de interés que destaca es el viaje del Presidente Sanchez a Ucrania en el que ha prometido el envío de armas y material militar. Llama la atención que lo anuncie cuando el barco está en ruta. El viaje le ha servido para ver el horror y las atrocidades cometidas.

No puede faltar en época electoral plataformas ciudadanas como la que la Organización Eugenio Belgrano ha hecho con el título de "Ahora Cádiz", que es una plataforma ciudadana, con vocación política y ambición de gobierno de la ciudad. Son 40 personas cuyo único lema es Cádiz y su pasión por esta ciudad queriendo así huir de ideología y siglas políticas. No es buena noticia que se ralentice su crecimiento, a la vez que la población envejece. El aumento de 599 habitantes durante el año 2021 es uno de los más bajos de la serie histórica, mientras que al tiempo la población envejece.

Y para terminar el juez Villaplana ha acordado la apertura del Juicio Oral contra el Director de la FAFFE, por el uso de distintas tarjetas en varios prostíbulos.