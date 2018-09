Renunciar al progreso

La última semana de agosto suele ser tan triste como un domingo por la tarde en pleno temporal de invierno. La agónica liturgia que anuncia septiembre es siempre la misma: la machacona campaña de la vuelta al cole, el atardecer cada vez más corto, el veraneante replegando, la anunciada muerte de Chanquete... La clase dirigente también emite señales de humo para anunciar que se acabó lo bueno y que arranca un nuevo curso político. Susana Díaz asegura que no habrá adelanto electoral, pero la oposición no se fía y anda mosqueada. Prueba del nerviosismo en el que se ha instalado el PP es que ha perdido la capacidad de sorpresa y ya no saben qué hacer para llamar la atención. Resulta tan previsible, que le saldría más a cuenta ceder todo el espacio a los socialistas con su gestión al son de Ricky Martin: un pasito p'alante, un pasito p'atrás. La última imagen que han protagonizado los populares para reclamar el inmediato fin del peaje ha dejado a la ciudadanía tan fría como el mármol. Exigir al PSOE lo que no han sido capaces de hacer en años significa que han perdido el juicio o que han renunciado a pensar. Mención aparte merece la intención de Fomento de acudir a la empresa privada para mantener la doble vía, pero eso es otro cantar.

Puestos a reclamar la atención del personal, podrían ser más creativos y rigurosos. Más allá de la autopista, hay otras reivindicaciones que bien merecen una pensada con altura de miras y valentía política. Hay quien entiende que el AVE es imposible que llegue a Cádiz por cuestiones técnicas. Pero el AVE no llega hasta Cádiz porque nadie se pone de acuerdo en dónde tendría que detenerse. Obviamente no puede parar en todas las estaciones desde Jerez a Cádiz, pero nada le impide llegar a esta provincia, siempre que exista el consenso. En Tarragona también se vivió una polémica infantil semejante. Unos querían que se detuviera en Reus y otros en la capital. Y como no fue posible el acuerdo, se construyó una nueva estación -Camp de Tarragona- a medio camino entre ambas localidades , en mitad de la nada y a costa del contribuyente. La solución no convenció a nadie, pero al menos cuentan con el AVE.

Aquí nadie se atreve a realizar una propuesta seria, avalada por criterios técnicos, por falta de compromiso y miedo a pagarlo las urnas. Así, optamos por reírnos de nosotros asumiendo que el AVE llegará a Cádiz cuando pierda los frenos. El Puerto, a una distancia razonable de cualquier ciudad de la Bahía, podría ser una opción a estudiar. O cualquier otra estación que responda a la demanda. Lo que no tiene sentido es renunciar al progreso. Aun así, la impresión es que será difícil avanzar porque no somos capaces de abrir un debate en serio, sin caer en el localismo cateto y el populismo, sea a propósito de la alta velocidad, de la titularidad de los chiringuitos o del nombre del aeropuerto. ¿Jerez o Jerez-Cádiz? Antes de entrar a fondo en la cuestión, nuestros dirigentes tienen la obligación de estudiar las ventajas e inconvenientes para la que hoy es la primera industria de la provincia, el turismo. Pero esto exige compromiso y talento, y es más fácil no tirar el penalti e irse a la autopista, como todos los años, para hacerte una foto. Un nuevo septiembre, la misma cantinela.