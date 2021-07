En el diccionario de la Lengua, el relevo es la sustitución de una persona por otra. Estos relevos en el Gobierno se producen tanto en democracia como en dictadura y el que los dispone no da explicaciones, ni se le piden. La única diferencia está en que ya no da la noticia al cesado un motorista, aunque en ambos casos se agradecen los servicios prestados. Ignoro cómo se trasmite ahora la noticia del cese. Supongo que el cesado recibe la noticia por otro medio que no sea la lectura del BOE o de la prensa en la que se publica el decreto.

Esta crisis ministerial, como ha venido a llamarse, no ha sido menuda ni de trámite porque afecta a siete ministros cesados, que es la mayor históricamente de todas las habidas, aunque en consonancia con el aumento de carteras ministeriales ocurrido con el Gobierno de Pedro Sánchez. Según la portavoz del Gobierno, que se estrena, "prepara mejoras en Cataluña y ofrece dialogo para desbloquear los temas pendientes", aunque el debate más visible, que destacan los comentaristas, es que de los siete nuevos ministros cinco son mujeres y dos hombres, acentuándose así el feminismo en el Gobierno de España. Por cierto, que la ministra portavoz, en su estreno, no estuvo acertada cuando se le pregunto por la democracia en Cuba. En los tiempos de Franco ningún ministro cesado protestaba por su cese y todos les mostraban se adhesión inquebrantable. Ahora, ocurre algo parecido, si bien el ministro Ábalos, que siempre destacó por su mal carácter, dejó en evidencia su amargura por tener que abandonar el Gobierno. También, aunque en menor medida Miquel Iceta, aún cuando siga siendo ministro de Cultura y Deportes, dijo que le hubiere gustado seguir como ministro de Política Territorial. Quizás no aprecie que convenga a su salud el encargo que le hace el presidente del Ministerio de Deportes, para que con la práctica de cualquiera de sus modalidades, pueda adelgazar.

Junto al cese de Ábalos llaman también la atención los de Carmen Calvo e Iván Redondo, y Sánchez se muestra orgulloso de la renovación generacional que ha hecho, con una media de edad de 50 años, y también de su municipalismo, porque tres alcaldes forman parte de su Gobierno. Según el análisis de Ignacio Camacho, el poder territorial de los barones ya no existe. Curiosamente, Sánchez no cambia nada de las cinco carteras ministeriales que ostentan los de Unidas Podemos. Ni siquiera a Garzón, con triste notoriedad por el chuletón. Y con este Gobierno es con el que espera el presidente gobernar hasta fines de 2023 o principios de 2024.