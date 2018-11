Relativismo

Amí me da igual que se caguen en dios (en cualquiera de ellos), que insulten a La Macarena (a la Piedad, a la Borriquita o al Prendimiento), que entierren a Franco en la Almudena (o en la Castrense) o que Queipo de Llano siga en la capilla de la virgen sevillana (como si lo llevan a la del Caminito). Dios es una idea, un concepto, así que no veo cómo puede ser ofensivo cagarse en una idea, algo que por otra parte hacen muchísimos españoles a diario. La grosería es deporte nacional. Cosa bien diferente es que Willy Toledo sea un indeseable y un bocazas, pero eso no debe llevar a nadie a la cárcel. Sí me parece detestable que lo traigan a Cádiz como el que trae a un héroe. Toledo es un buen actor de comedias pero cada vez que opina sobre la actualidad sube el pan.

Todavía recuerdo cuando se iba a ir a vivir a Cuba: duró unas semanas. Lo sacrificada que es la vida en la revolución. Sorprende que una organización que defiende los derechos humanos paseen a semejante personaje.

Me resulta indiferente lo que haga la Iglesia con sus templos siempre y cuando no reciban ni un euro público ni afecte a la vida pública. Si quiere llenar las iglesias de cadáveres de dictadores, allá ellos y los creyentes. No es asunto mío. Encima la Almudena puede que sea de los templos más feos del mundo. Conviene recordar que se terminó gracias a las gestiones que hizo Felipe González con las constructoras españolas.

Otra cosa es que no debería haber ningún acto oficial en la catedral de Madrid, no ya solo porque allí yazca, en su momento, al que llamaban el Caudillo, sino porque no debería haber ninguno en ninguna iglesia. Las ceremonias oficiales en edificios civiles. Por eso me es indiferente si ese asesino que fue Queipo de Llano está en una capilla. Le debería importar a los hermanos de esa cofradía pero si a ellos les parece bien a mí me resbala. Total, creen en unas cosas muy raras por lo que es una extravagancia más que sean depósito de los restos de un general como Queipo. Lo que resulta de traca es lo de Moreno Tortilla. El hombre no encuentra ni un hueco para colar su mensaje y se tiene que inventar majaderías como que se penalicen los insultos a una imagen , como es la Macarena. No sé si piensa hacerlo extensivo a todas las imágenes de todas las cofradías andaluzas porque tendría por delante un amplio catálogo para proteger figuras en lugar de preocuparse por proteger a las personas que viven en Andalucía y tienen que soportar clientelismo e incompetencia con la oposición preocupada por tonterías. Si empezó la campaña en las puertas de un puticlú el resto ha sido degenerar .