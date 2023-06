Tuve la suerte de poder visitar la Casa Palacio de Sagasta, hoy convertida en hotel, cuando vivía Benito Cuesta. Se conservaban todos los enseres históricos: cuadros, muebles, vajilla, cubertería, ropa y numerosos objetos utilizados desde hacía más de 100 años. Al morir Benito Cuesta fui a ver a Quique García Agulló, a la sazón teniente de alcalde de Fomento en el Ayuntamiento de Cádiz con el PP. Le propuse que comprasen el edificio con todos los enseres para hacer un museo romántico, idea creo recordar de Juan José Gelos (muy recomendable el libro de Alberto González Troyano El Cádiz romántico). Por supuesto el Ayuntamiento no hizo nada. Al poco me avisó Marcelino el de La Colonial que había llegado un camión para llevarse todos los objetos del palacio. Los sobrinos de Benito Cuesta habían vendido los enseres, cuya pista se perdió para siempre. El edificio fue pasando por varios propietarios hasta que se ha hecho la maravillosa rehabilitación que ahora se puede ver. Algo parecido ocurrió con el edificio de Manuel Rancés que fue la Casa de la Higuera (sede de una comuna post-15M) y del palacio de Veedor, como esperamos que ocurra con la Casa del Almirante en el Pópulo. Al final quien rehabilita el Casco Antiguo es la iniciativa privada. Tras el debate PP-Adelante sobre quién construía más viviendas, si el Ayuntamiento de Teófila o el del Kichi, la verdad es que ninguno de los dos, han sido inversores privados, por mucho que hayan demonizado al turismo. Durante años fue la Junta de Andalucía, bajo impulso de Luis Pizarro, cuando se creó la Oficina de Rehabilitación del Casco Antiguo de Cádiz para acabar con la infravivienda que Monseñor Añoveros llamó “chabolismo vertical”. Esas casas de vecinos de Cádiz, algunas apuntaladas, la mayoría con cocinas y retretes comunitarios, con aquellas bañeras de zinc donde se bañaban los niños en las azoteas, dieron paso a edificios modernos con las necesidades básicas cubiertas. Quedarán fincas en mal estado pero cada vez son menos y desde luego no es la norma en el Casco Antiguo. La moratoria para pisos turísticos no ha servido para nada, por mucho que digan. El precio del alquiler ha seguido subiendo desde la aplicación de la norma, por mucho dinero que le dieran a Ibermad y a Fernando Visedo, por mucho que se presuma, no se le pueden poner puertas al campo, como dijo Rodrigo Rato: “es el mercado, amigo”. Para bajar el precio del alquiler hacen falta viviendas públicas, lo que requiere inversión y regulación por parte del Estado, basta mirar el número de viviendas públicas existentes en cualquier ciudad europea. Todo lo demás es palabrería hueca e inútil, don sin din, puñetas en latín.