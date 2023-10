Refuerzo hotelero...

La llegada a Cádiz capital de la cadena hotelera de la ONCE, que ya posee dos grandes complejos turísticos en la costa gaditana, refuerza aún más la apuesta turística de la ciudad. En apenas unos años ha salvado el importante déficit de camas hoteleras que tenía históricamente, no así en cuanto a viviendas turísticas donde lidera el mercado provincial. En todo caso, sí sigue necesitando la urgente llegada de hoteles de cinco estrellas, una oferta de turismo de calidad de la que no se ve beneficiada de forma directa, pues estos viajeros tienen que hospedarse en otros puntos de la provincia si buscan este tipo de centros.