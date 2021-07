Reformas playeras

Salvo que la Osunapedia diga lo contrario, parafraseamos a "Los Luceros": "En la playa Victoria, de esta gran población, ha dicho el Ayuntamiento va a hacerle una gran variación. Van a hacerle una pradera de color verde esmeralda, y un montón de horas extras, a todos los policías. A los chiringuitos ponerle alfombra y la miseria se acabó, un gorra cadista, su camiseta y su bastón". Vamos a ayudar para que a Di María con LLORECA le hagan no ya presidente de honor de la hostelería nacional, presidente universal, qué digo universal, de la galaxia: "he visto terrazas donde no podríais imaginar, cervezas ardiendo más allá de Orión, camareros con sueldos de dos horas frente a la puerta de Tanhauser". Todo sea por la hostelería, España y la Humanidad. Empecemos por las playas, ponerlas a gusto de nuestros distinguidos visitantes: se prohibirán a las marujas jugar al bingo ahora que se estaba bien aquí, se impedirá a los niños hacer castillos de arena porque es un uso privativo de un espacio público, como en los chiringuitos ya no hay vasos en tecnicolor se pondrá la caña de cerveza a 5 euros y al que no le guste, que le compre a los lateros a los que vestiremos de terciopelo, a la niña del altavoz la vestirán de carne de membrillo. Declararemos abolido el poniente y el levante, por mucho que sean novias de Cádiz, y el agua se mantendrá a temperatura razonable de manera constante, caso contrario Di María hará como el Emperador Jerjes de los persas y mandará azotar al mar, que aquí no somos menos que nadie. Los empleados de los servicios para que estén elegantes calzones cortos de seda sombrero de copa y guantes. Una auténtica revolución. En lugar de asaltar los cielos, el Equipo de Gobierno va a empezar por asaltar la playa y hacer la revolución cerca de casa, que esto de la movilidad se está poniendo completamente chungo. Empezando por el alcalde, padre de cuatro hijos, el pobre, usuario de La Caleta mar y cielo, una vieja playa, rocas desgastadas por tantas hazañas que como ya tiene el embrujo sobrenatural igual no necesita ni un solo retoque. Eso sí, el alcalde ha cumplido de sobra con la tasa de reposición así que el Pacto de Toledo debe estar contento con su aportación a la sostenibilidad del sistema. Según parece Adelante Cádiz ha descartado ya ponerle música a las puestas de sol, ni siquiera la de El Balsero, amigo del alcalde, que de alguna forma venía a cuento. Debería actuar todos los días la Banda del Capitán Veneno como eterno homenaje de las silentes feministas gaditanas, que el Ayuntamiento y el claustro de su colegio se ha quedado cortos en los homenajes que merece .Con todas estas medidas cubriremos de sobra al Cruzado Don Romualdo y a LLORECA.