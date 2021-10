Redes clientelares

EN Inglaterra definieron el periodismo como contar que había muerto Lord Jones a quienes no sabían que Lord Jones estaba vivo. Recordaba esta frase tras haber conocido el cese de dos asesores nombrados por la presidenta de la Diputación cuando no sabíamos que esos dos eran asesores ni siquiera qué cosa asesoraban. Al parecer son los secretarios locales de Puerto Serrano y Benaocaz, que no han aparecido en su vida por la Diputación lo que no les impidió cobrar todos los meses. El problema no es si estaban con Irene García o con Juan Carlos Ruiz Boix, el problema de fondo es la mera existencia de esta figura, la de los asesores políticos cuya dedicación es a la vida interna del partido con sueldo público. A los ciudadanos de la provincia les importa un pimiento estos asesores y el resto (con honrosas excepciones), no hacen nada útil, no justifican su trabajo, la mayoría ni siquiera van, pero se han insertado en la lógica de la política. Son las élites extractivas de rentas, antiguamente llamados parásitos, que cobran sin hacer nada para dar lecciones de moral. A estos dos cesantes los sustituirán otros dos, afines a la causa de la secretaria provincial, que se pondrán a trabajar para ganar el congreso provincial del PSOE pagados con el erario. Dicen que una vez conoció Susana Díaz (hoy tertuliana, muerta en vida con 6.000 euros netos al mes) a una chica de Alcalá del Valle, portavoz del PSOE en el pueblo o algo parecido, que había tenido un incidente familiar y le pareció fantástico que fuera directora provincial del Instituto de la Mujer, para lo que hubo que cesar a la que estaba y buscarle acomodo en la Diputación, la pobre, para que siguiera sin hacer nada con un sueldo. O cuando se pelearon en el pedrismo gaditano porque fue cesado José Antonio Cano, persona de confianza de Fran González, por el vicepresidente. Si un día cesan a todos y cada uno de los asesores, los de la Diputación y los de los grupos, no pasaría nada, ni un solo ciudadano lo notaría. Los mismos grupos de la oposición están todos callados porque reciben una importante cantidad que usan para financiar la estructura provincial del partido con dinero y asesores. Los más radicales, los trotskistas de Adelante Andalucía, tienen a su portavoz y alcalde de Cádiz liberado, todos comprados. Recuerden la escena de las uvas en el Lazarillo de Tormes: "las estás comiendo de tres en tres porque yo me las como de dos en dos y no dices nada". Así funciona la industria de la política, una fuente de empleo para amigos y conmilitones. La cumbre del sector de asesoría es Albita y sus Mariachis, imposible mejorar, sobre todo porque viene de aquellos que iban a impugnar el Régimen del 78.