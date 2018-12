Reconquístame, Paco

El otro día por la televisión, al terminar las elecciones, salió un señor que era como una especie de reencarnación del Cid Campeador, pero en exaltado. Rodeado de un mar de banderas rojigualdas, decía que venía a reconquistarnos. La verdad es que lo que es la reencarnación estaba bastante conseguida porque al hombre, por su aspecto, se ve que las papas con carne le gustan una jartá.

Me va a perdonar don Francisco el reconquistador pero yo tengo algunas dudas y quería a ver si usted me las puede aclarar. Porque vamos a ver, ¿ustedes vienen a reconquistarme a mi casa, o hay que ir a algún sitio a que me reconquisten? Como ustedes se vé que son gente de orden, ¿para esto tengo que llevar un certificado del Obispado diciendo que fui a misa el último domingo? ¿tengo que ir confesado? ¿Se jura bandera? ¿Hay un besamanos con una estampita de don Santiago Abascal?, que tiene como cara de legionario pero sin cabra.

A mí me gustan mucho los alfajores de Medina y, a veces, en fiestas de guardar como pinchitos morunos, pero sin mucho picante, porque me dan ardores de estómago. Entonces no sé si tengo que guardar ayuno de alfajores durante 48 horas… porque no me vayan a hacer ustedes la prueba de pureza patriótica y dé yo positivo en el control antimoro porque mi sangre tenga restos de ajonjolí y especias de pinchitos. Yo no quiero que me expulsen ustedes don Francisco, que no me veo yo viviendo en Marruecos… que allí no hay lomo en manteca.

¿Tengo que llevar bandera de España? ¿La puedo comprar en una tienda de chinos? ¿La llevo con escudo… o sin escudo… por si acaso?... porque una camiseta del Betis que tenía en mi casa ya la he tirado no se vayan a creer ustedes, cuando me reconquisten, que yo soy andalucista… y me acusen de golpista… yo de golpista soy poco, la verdad, a mí un martillo me gusta menos que a ustedes los derechos humanos.

Tengo que confesarle una cosa don Francisco. Yo fui objetor de conciencia… pero estoy muy arrepentido y si hace falta para mostrar mi propósito de enmienda me voy voluntario a construir el muro que quieren ustedes poner en Ceuta y Melilla… eso sí que se llama incentivar la construcción.

En cuanto a los homosexuales, don Francisco, ¿basta con no saludarles cuando pasen por mi lado, o les saco una cruz como si yo fuera el cura del exorcista? ¿Me darán clases sobre como tengo que dar vivas a la Guardia Civil y/o a la Infantería de Marina? El otro día hice una prueba con un motorista que pasó por mi lado… pero el grito me salió poco viril, como de contralto de comparsa de Guadalajara.

Una última cosa don Francisco, ¿A usted la ensaladilla le gusta con chicharitos o sin chicharitos?