El disfraz de canina que se pondrá el niño Perico de la calle Santa Inés, será el mismo que el que se pondrá el niño Yony en la 33 de Wisconsin. Los dos lo habrán comprado en la tienda de Amazon o en el chino de debajo de su casa, pero las tres caninas vendrán de una misma fábrica propiedad de señores nada caninos, para los que trabaja gente canina, capaz de hacer 40.000 disfraces de esqueleto, muy chungaletas, eso sí, en media hora.

Pero Perico llevará también el mismo yersi que Yoni y probablemente juegue en su móvil al mismo juego que él. Seguro que los dos aspiran a que su padre, como premio por haber hecho una buena acción, los invite a esa mezcla de quien sabe qué que venden metías en presunto pan en las multinaciones de la hambrunguesa. ¿Hablará alguna vez Chicote de esto?

Llega la fiesta de los Tosantos y me vuelvo a rebelar. Nunca pensé que comerme un hueso de santo relleno de yema y partirme unas almendras con el martillo de mi padre fuera un acto de rebeldía, además de un placer de esos que se sólo se disfrutan con café con leche.

Los Tosantos vuelven a luchar armados tan sólo con yema y mazapán contra el todopoderoso "Halloween" impulsados por la globalización. Una vez más David contra Goliath, pero con azúcar.

No me considero un purista… de hecho hasta como sushi, cuando nadie me ve, como dice la canción de Alejandro Sanz. No todo lo que viene de fuera es malo. Es más, creo que casi todo lo que viene de fuera es bueno, pero sí me preocupa mucho la pérdida de la personalidad, de lo local, porque eso también lleva consigo la pérdida de la memoria y eso, que perdamos la memoria, no creo que sea bueno.

De nuevo a finales de octubre me rebelaré un año más. No le abriré la puerta a los niños para que me pregunten por el susto… bastante susto tengo ya metido con Trump y Bolsonaro que, por cierto rima con Casado. No tendré caramelos para ellos… ni de los que me sobraron de Reyes.

Os invito también a rebelaros, a comer huesos de santo, a pelar nueces, castañas y almendras… incluso a haceros un selfie comiendo buñuelos rellenos de nata. Deja el disfraz de canina para el sábado de Carnaval y si quieres de verdad darle un premio a tu hijo llévalo a comer langostinos a Sanlúcar. Enséñalo a pelarlos y a pringarse los deos para que les grabe en la memoria la palabra disfrutar.