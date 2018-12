Rancio excremento

Ahora todo el mundo es politólogo por lo que no voy a ser yo menos. Si el Adri puede darse tal título lo podemos conseguir cualquiera, no hace falta ir a Harvard o a Oxford, basta con la Juan Carlos I. El siglo XIX alumbró dos grandes ideologías: el liberalismo y el nacionalismo. El siglo XX otras dos: el comunismo y el fascismo. Pues bien, las dos primeras siguen vigentes y las dos últimas han desaparecido por completo. El fascismo , esa mezcla de nacionalismo, tradición y violencia con que las clases medias replicaron al comunismo, ha sido borrada del mapa por completo después de haber provocado tal cantidad de desastres en el mundo que nadie la podrá resucitar. El comunismo tres cuartos de lo mismo, incluso se pude decir que quizás sea la idea que más muertes ha causado, aunque nos dejó como herencia los logros sociales de la socialdemocracia. Pues bien: ni Vox es fascista ni Podemos comunista. Puede que usen su simbología y que en sus corazones conserven algún rescoldo pero al final son dos partidos más o menos integrados en el sistema, con un fuerte deseo de cambiarlo, pero dentro del mismo. Vox es un partido racista, machista , de un nacionalismo español recalcitrante, aunque juega con las reglas existentes. Podemos surgió como una evolución de Izquierda Unida , ha pasado de defender a Venezuela y Cuba a decir que sus referentes son los países nórdicos. Así que el alcalde de Cádiz no es un rancio comunista, o al menos las políticas que lleva a cabo no lo son, por mucho que diga Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. A lo más, socialdemócratas. El comunismo es rancio, desde luego, pero en Cádiz no se aplica, ni siquiera sé si esa es la ideología de Podemos porque para los viejos comunistas los de Pablo Iglesias son "los troskos". Vox sí nació del PP, es algo evidente. Son gente que antes votaba a ese partido y ahora se han quitado el velo para decir lo que de verdad piensan sobre el feminismo, los inmigrantes y la unidad de España. El alcalde lo considera un excremento de Vox. Es normal que se ofendan, como lo es que para alguien de Podemos Vox sea lo peor de lo peor, y viceversa. Que Vox es una derivación del partido de Pablo Casado está tan claro que su candidata en Cádiz, Ana Peral ,fue concejala del PP y asesora de Teófila Martínez , durante lustros vivió del dinero público que le proporcionó el partido con el que va a competir. En política de vez en cuando se hacen declaraciones altisonantes de las que no es preciso escandalizarse. Hagan juego.