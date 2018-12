Quisimos tanto a la revolución

Empecemos por lo obvio para después poder decir lo importante: Vox es un partido detestable que defiende a un dictador sanguinario, promueve el racismo y la xenofobia, un partido machista que va contra la Constitución y quiere echar de España a los inmigrantes a la vez que retira las leyes que han promovido la igualdad. Dicho lo anterior: es un partido legal al que han apoyado 400 mil andaluces. La democracia representativa se basa en elegir a nuestros representantes que legislarán en nuestro nombre y elegirán un gobierno. Vox ha obtenido 12 diputados de 109. No me produce ningún miedO. Sus ideas me resultan detestables pero no han aplicado ninguna así que no hay porqué tener miedo. Más miedo me dan aquellos que se cubren la cara para hacer el salvaje o quienes no aceptan el resultado de unas elecciones. Esos sí me dan miedo porque promueven el odio y encima blanquean a un partido como Vox al convertirlo en víctima. De manera especial me parece repudiable Podemos Cádiz, Ganar Cádiz y quienes apoyaron esa manifestación contra los resultados electorales que terminó en actos vandálicos cuyos resultados tendremos que costear con dinero de todos, pagado con fondos municipales por el Equipo de Gobierno de los dos partidos que promovieron esa manifestación que contó con la incosciente participación de concejales y asesores del mismo gobierno municipal. Ese Pablo Iglesias que adoctrina a las masas desde su mansión de Galapagar, como un Lerroux del siglo XXI.

Resulta increíble que alguien se manifieste contra el resultado de unas elecciones. El exjuez Serrano, Santiago Abascal y sus escuadras me parecen gente fuera de tiempo y de lugar pero hay ciudadanos que se sienten identificados con lo que pregonan por lo que sería oportuno tomar nota de qué han hecho mal el resto de los partidos. Entre otros IU y Podemos, que jalearon la manifestación quizás porque han perdido 300 mil votos en Andalucía y 4.600 en Cádiz. Deberían pensar si estas barrabasadas sirven para algo. En lugar de promover el odio al adversario que piensen el motivo por el cual se reduce su apoyo. Igual están muy contentos en las calles prendiendo fuego a los contenedores y haciendo pintadas por las paredes en la ciudad donde ellos mismos gobiernan. Debajo de los adoquines no está la playa. Esos niñatos con pasamontañas se lo pasaron bomba a costa del mobiliario urbano. Luego se irían a fumarse unos canutos y hacer botellón con las ideas de la izquierda para el arrastre.