Había un personaje de los dibujos animados de Bugs Bunny, Sam, que en uno de los capítulos se presentaba a las elecciones al grito de "¡Quiero besar niños!¡Quiero besar niños!". Como la naturaleza imita al arte (frase atribuida a Oscar Wilde) debió ser el ejemplo para la candidata del Partido Socialista, Susana Díaz, que se hizo una foto dándole el biberón a su hijo de tres años mientras este jugaba con una tableta. Un escalón más abajo en el ranking podemos incluir la foto de Juanma Moreno y Pablo Casado con sus hijos en un McDonald. Cualquier persona en su sano juicio puede llegar a las mismas conclusiones que yo sobre la utilización de menores en campaña, así que me ahorro los comentarios.

Eso sí, el momento cumbre lo ha protagonizado el candidato del Partido Popular pidiéndole el voto a una vaca. Me recordó al candidato de Los Verdes a la alcaldía de Cádiz en 1995 , Enrique Carbonell, hermano del infausto pregonero, que le dio un mitin al drago del callejón del Tinte e hizo alarde de ello. Le debió dejar el maleficio porque el árbol fue derribado por el viento que no respetó el hecho de que había sido declarado Bien de Interés Cultural. Nada nuevo bajo el sol. No se queda atrás el exconcejal sanluqueño Juan Marín, que en su afán evangelizador confundió la Mezquita de Córdoba con la Catedral de Córdoba, Argentina, aunque nada supera al hecho de calificar como dictadura al gobierno que su partido ha sostenido durante tres años y medio. Hay gente que la sacas de su relojería o su equipo de voleibol y se despistan. En último lugar pero no menos importante la campaña entera de Antonio Maíllo haciéndole un marcaje a Teresa Rodríguez como si fuera Sergio Gramos, eso por no hablar de las supuestas humoradas basadas en Juego de Tronos cuando ya hay muchas otras series más modernas de las que nadie antes ha hecho chistes ni bromas. Se han quedado viejunos. No quiero olvidarme de la número uno de Adelante Andalucía por Cádiz , Ángeles Aguilera, que formó parte de las legislaturas de la pinza con IU y ahora tiene que defender la postura oficial de los suyos de "impedir el paso a la derecha" lo que traducido resulta que votarán a Susana Díaz por mucha impostación y por mucha palabrería que utilicen. Ese es el panorama de una campaña desoladora, sin propuestas , nada estimulante. Lo único que está por ver es con cuántos diputados queda Su Susanísima en primer lugar, después de haber recibido100 mil millones de euros europeos y continuar con un 25% de paro.