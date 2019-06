No he pasado más miedo en mi vida desde que me dijeron -¿Tú estás apuntao al paro ? Pues cuidaíto que están llamando". Frase dicha por un personaje gaditano en la lamentable película "Antes de la quema" perpetrada por Fernando Colomo aunque bien podría ser un chiste de Tony el del Burguer. La suma de los topicazos de siempre: droga, carnaval e indolencia, la esencia de Cádiz según como nos ven quienes en Madrid prefieren no pensar. Fernando Colomo, antiguo representante de eso que se llamaba Comedia Madrileña, ha debido quedarse sin inspiración y ha buscado en el trastero de las ideas chungas, ha dado con la gracia de Cádiz y ha decidido ofrecer esta visión mamarracha de la ciudad. Seguro que encima habrá en Cádiz quien le ría las gracias, que ya sabemos cómo es alguna gente de por aquí, indulgente con quienes van propagando esa idea de "son las 8 de la mañana, en Cádiz no lo ha visto nadie", otra frase de la película. Para Colomo debe ser gracioso esta sarta de estereotipos , habrá conseguido un productor que ponga el dinero y puede que haya gente que vaya a ver la película. Debe ser demasiado esfuerzo intelectual ofrecer otra imagen de Cádiz con gente trabajadora, cumplidora y que se levanta temprano, herederos de la tradición ilustrada y cosmopolita, por decir algo disruptivo, un exceso para mentes esquemáticas o para el público amorfo que busca este director.

Podría hacer otra película sobre los fachas de Madrid del Barrio de Salamanca en plan ofensivo, diciendo que ninguno trabajan, que son niños de papá, que aun así ganan las elecciones porque el resto de los madrileños no van a votar, que pasan el verano en Sotogrande donde siguen sin dar un palo al agua pero en agosto . O de los presuntos rojos de Madrid que vienen a Cádiz en verano a aplaudir las puestas de sol en El Palmar o Zahara. Incluso podrían salir la cantidad de catetos que hay en la capital que van de tópico en tópico sin pararse en la realidad de aquello que miran , con la visión superficial de los espectadores del Sálvame, Operación Triunfo, Master Chef, Supervivientes, el Chiringuito de Jugones y otras porquerías. También podría sacar en pantalla la agresividad de los conductores madrileños, enfurecidos porque una alcaldesa quiera restringir los accesos al centro de la ciudad así que votan a Vox, sobre los candidatos mamarrachos que se visten de chulapones, sobre la chulería o sobre la riada de millones que se gasta el Estado en la capital del Reino. Tópicos para Fernando Colomo.