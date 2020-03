Puerta cerrada

Los futbolistas de élite son deportistas profesionales y sus clubes, empresas que los contratan. Por tanto, comprendo que como cualquier otro empleado, los futbolistas tendrán que presentarse en su lugar de trabajo este fin de semana, al igual que otros miles de deportistas. Entiendo también que hacer deporte, es decir, la práctica deportiva en sí, el contacto entre jugadores, no supone un factor de riesgo para la salud de ninguno. Habrá fútbol porque el trabajo no para, igual que el resto volvemos cada día a buscar nuestro jornal. Ahora bien, el deporte de élite, más que trabajo o mera práctica deportiva, es en sí mismo un espectáculo. Está concebido para que lo disfruten miles de personas, para que haya una afición local que empuje a los suyos. Sin público el espectáculo se convierte en otra cosa, en una retransmisión televisiva, en una peli. Si una obra de teatro no puede tener aforo enfrente, ¿tiene algún sentido su representación?