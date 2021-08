En 1995 la Ejecutiva Provincial del PSOE decidió quitar de su candidatura a las municipales al que había sido alcalde de Cádiz hasta ese momento, Carlos Díaz, y poner en su lugar a Fermín Moral que hasta le fecha solo había ocupado cargos de designación política. Aparte del obvio error que todavía paga el Partido Socialista, hubo de inventarse eso que ahora llaman "un relato" o los americanos el story telling .Fermín Moral no podía decir durante la campaña que él era un cargo de libre designación del PSOE como único elemento de su biografía así que los consultores políticos del momento se aprestaron a montar una historia de ultragaditanismo que empezó por el eslogan de la campaña "Gaditano como tú" que no le funcionó a Gutiérrez Trueba ("Gaditano Total") aunque en esta ocasión pensaban los cerebros socialistas que sería una campaña triunfante frente a la candidata del PP, una santanderina residente en El Puerto a la que le fabricaron incluso una contracampaña (Barpipuerto). En ese hipergaditanismo llegaron a utilizar en la campaña al padre del propio Fermín, el que fuera concejal de fiestas durante la Dictadura, conocido por Vicente Verbena, en la creencia que la apelación al terruño sería la percha que serviría para el lanzamiento del candidato. En la biografía que se repartió a la prensa se incluían las aficiones de Fermín Moral, a saber: le gustaba jugar a las palas en la playa, de pequeño había jugado con pelotas de trapo en la Plaza Mina y se había tirado desde el Puente Canal. Debía ser algo importante cuando el estado mayor socialista pensó que la mención de estas actividades mejoraba la imagen de su candidato. Yo, que modestamente me presentaba también a aquellas elecciones, no salía de mi asombro: no me había tirado desde el Puente Canal nunca, así que igual tenía algún tipo de rémora que me iba a impedir obtener un buen resultado. Eso de tirarse desde el Puente Canal debía ser algo genuino, una cualidad solo al alcance de los verdaderos gaditanos, como llamarse Fermín por Salvochea, decían ellos. El caso es que al final pasó lo que pasó y Teófila, que no se había tirado desde el Puente Canal, que jamás había vivido en Cádiz, que no tenía dos dedos de tocino de gaditano viejo, si parafraseamos al Quijote, arrasó en las elecciones. Resulta incluso que ninguno de los tres alcaldes que ha tenido la ciudad en su periodo democrático han nacido en ella (sevillano, santanderina y de Roterdam, por este orden). Aún así parece que saltar desde el Puente Canal parece que rezuma prestigio. A mí ya me pilla en la edad provecta, si me pego un golpetazo como el que se dieron el otro día, no lo cuento o acabo como el protagonista de "Mar adentro".