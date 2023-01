Hubo un tiempo en el que todo el mundo hablaba del proyecto de ciudad, como si Cádiz fuera de arcilla y todos alfareros. Incluso a principios de los 90 se puso en marcha el Plan Cádiz 2000 por iniciativa de Alfonso Carlos García González-Betes, donde todo el que era alguien en Cádiz iba a hacer su deposición, se publicó un libro y todo quedó en nada: que si Cádiz era una ciudad de servicios, universitaria, turística, industrial y lo que fuera menester. De alguna manera el proceso similar se dio en aquella asamblea ciudadana del Palillero donde el Equipo de Gobierno de los primeros años de Kichi (Lolo, David Navarro, el Adri, Laura, María Romay, qué tiempos) quería debatir con la ciudadanía los proyectos para Cádiz, con aquella maravillosa intervención de El Cumbre contra la policía. Se suele hablar de proyecto de ciudad cuando se hace un nuevo PGOU, desde la época del Cádiz-3 al cementerio de la Bahía de Mangada hasta las casas sobre palafitos de Teófila. También se habla de proyecto de ciudad cuando llegan unas elecciones municipales, cuando todos los candidatos nos ilustran con sus proyectos, desde los dentistas de David de la Cruz hasta los rascacielos 'migagas' de Belgrano pasando por la apertura de comercios sin licencia que defiende Ismael Beiro y que se ha querido aplicar a sí mismo en el negocio que quiere abrir en la calle Nueva. Ciudadanos, como 'Los otros', están muertos y no lo saben y el candidato de Vox es más conocido por el petardazo de la reforma del edificio del antiguo Instituto Rosario. El Club del Pensionista Stalinista que otros llaman Ganar Cádiz en Común han creado un nuevo partido, Izquierda Gaditana, suponemos que para presentarse a las municipales, no se sabe si con Adelante Andalucía o en solitario, con el Tío del Sombrero al frente, que al menos tiene un aspecto gracioso, no sé si servirá para el fútbol europeo pero al menos aquí está sirviendo pal cachondeo. No podemos hablar del proyecto del PP porque no tiene ni candidato, el asunto iba para Cossi hasta que la decisión llegó a Génova y están en la duda hamletiana en plan cuarteto 'Ser o no ser' entre Teófila y Cossi, con el rechazo tajante de la primera, aunque en diciembre de 1994 la hoy presidenta de la Autoridad Portuaria rechazó de manera rotunda que fuera a ser candidata en la primavera del95 y al final estuvo 20 años. Podemos saber proyectos de ciudad del Cádiz inclusivo de David de la Cruz a la ley de la jungla del Gran Hermano, quizás los dos extremos en cuanto a idea de Cádiz . Estamos a la espera de que Oscar Torres arranque su campaña tras su victoria en las primarias del PSOE, para saber qué pretende. En resumen, qué se proponen hacer en los próximos años.