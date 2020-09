Proyecto para el Casino Gaditano

Con el añadido de "nuevo", este es el titular de la información que escribió P.M. Durio en este periódico el jueves pasado. El nuevo proyecto consiste en que el Casino "sea un edificio abierto a la ciudadanía" y el concejal que informa al periodista añade que Adelante Cádiz es contrario al uso y actividad que hasta ahora tiene este equipamiento, porque el Ayuntamiento "se gastó un millón de euros para salvar la deuda de un club privado". No puede sonar peor, pero si se hubiese oído a las dos partes, como es elemental, se sabría lo siguiente: 1.- El Ayuntamiento recibió en donación el Casino sin otra condición que la reserva para sus socios del derecho de uso de la planta baja durante 25 años (el valor del inmueble y sus archivos documentales, con inclusión de la biblioteca, es muy superior al millón) 2.- La deuda en su totalidad se había originado por gastos de conservación y mantenimiento del edificio y sus fondos documentales, catalogados como BIC. 3.- El centro de negocios instalado fue sufragado por el Consorcio de la Zona Franca y en mayo de 2019 estaba completo, con larga lista de espera. Y en el verano de este mismo año (lo publicó este Diario), aunque estaba prevista la prórroga del acuerdo entre Ayuntamiento y Zona Franca, al concejal de Patrimonio se le había olvidado formalizarla. 4.- El Ayuntamiento accede a la prórroga: el centro de negocios seguirá funcionando y el edificio estará abierto al público con actividades susceptibles de uso por el barrio del Mentidero y la ciudadanía en general. 5.- Tengo escrito y publicado en estas páginas que en 29/07/2019, solo faltaban cuatro días para expirar la vigencia del anterior acuerdo y que las 36 empresas instaladas se van marchando, por la falta de servicios. 6.- En la actualidad, como fruto de las conversaciones, el Ayuntamiento tiene que mandar un nuevo convenio que refleje el acuerdo de lo que pretende hacer y, hasta el momento, ha enviado un documento muy elemental, que no refleja ni lo que se pretende hacer, ni el modo cómo se hará. 7.- En el Diario de ayer, los usuarios del centro de negocios puntualizan las declaraciones que realizó el Ayuntamiento por boca de su concejal Paradas y recuerdan que presentaron en octubre de 2019 un proyecto de autogestión y que desde noviembre de 2019 el concejal no mantiene ninguna relación con ellos, por lo que desde que se reabrió este mayo el centro de negocios no hay ascensor, ni sistema de climatización, y hay averías en los baños ni limpieza, lo que se ha comunicado al concejal hasta en cuatro ocasiones.