Provincia más a la derecha

La buena gente, a pesar del acuerdo de Pedro y Pablo, todavía está comentando que la provincia de Cádiz ha girado a la derecha, incluso al extremo. Si comparamos los resultados de abril y noviembre, vemos que Ciudadanos y Unidas Podemos han perdido un escaño (y dos sueldos, en total), mientras que Vox y el PP aumentan su representación. Pero no es lo mismo. En abril, Ciudadanos fue segundo en la provincia y en los principales municipios (sin contar a la capital, que es un sitio especial), mientras que en noviembre ha sido segundo Vox. No hace falta ser Pitágoras para ver que miles de votos de Ciudadanos han pasado a Vox, y sólo algunos al PP. Mientras que el PSOE no se ha beneficiado. Lo dicho: Pedro Sánchez convocó elecciones para engordar a la extrema derecha. Y ahora le regala ministerios a la extrema izquierda. No parece un tipo muy listo.

Por otra parte, ¿dónde ha superado Vox al PP? En las provincias de Murcia, Almería, Sevilla, Huelva y Cádiz. Todas ellas territorios de acogida o conflictos con inmigrantes. Ese voto le ha funcionado. En Algeciras, ha ganado Vox, que está creando un bastión en el Campo de Gibraltar, y ha sido segundo en Barbate, a cuyas playas también llegan.

Es pintoresco el comportamiento del votante provincial. Según los resultados, en Barbate hay personas que en las generales de abril votaron a Ciudadanos, en las municipales al andalucista Miguel Molina (que ganó con mayoría absoluta) y en noviembre a Vox. Lo mismo ha pasado en La Línea. En abril fue segundo Ciudadanos, en las municipales arrolló el independiente Franco (Juan, no confundirse), y en noviembre ha sido segundo Vox. En ambos casos el más votado en las generales fue el PSOE, pero en las municipales no les funcionó, como en Cádiz capital. En seis meses, algunos barbateños han votado centrismo, andalucismo y extremismo de derechas. Sin problemas ideológicos, oye, ni lógicos tampoco.

Además de ganar en Algeciras, a Vox le faltó poco para conseguirlo en Chiclana. Otro dato que tiene cacaruca: superaron al PP y a Ciudadanos en Jerez, San Fernando, El Puerto, Puerto Real y Sanlúcar, la tierra del clan de la manzanilla, entre otros municipios; en algunos de los cuales Vox ni se presentó en las municipales, por su escasa implantación. ¿En el PP pueden estar contentos? Los han sorpassado y sin enterarse.

Otro dato a valorar es que el populismo podemita de Teresa Rodríguez y su compañero Kichi va a la baja. Tenían dos escaños y les queda uno. A lo peor se les han pasado algunos votantes a Vox. No me extrañaría.