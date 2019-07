Proliferación del patinete

Estamos en momentos decisivos para nuestro futuro. Unos van a votar la investidura de Pedro Sánchez y otros las normas para los patinetes y las bicis. En teoría, patinetes y bicis deberían ser compatibles, convivir como buenos hermanos, como Pedro y Pablo, pongamos por caso. Sin embargo, en la práctica, son como el perro y el gato, también como Pedro y Pablo, pongamos por caso. Esa contradicción de clase, que lo mismo se da en la izquierda progresista que en los carriles urbanos gaditanos, se debe solucionar con eficacia por el bien de la ciudadanía velocípeda. Y por el bien de los peatones, no se olviden de los peatones, que están hasta los co..razones, cada vez que ven un artilugio que se les viene encima flechado.

El patinete, en sí mismo considerado, no es malo. Es el patinador quien lo pervierte. Dicen que no es exactamente un vehículo, pero si circula a una velocidad punta superior a la de una bicicleta, ¿entonces qué es? El peligro de los patinetes eléctricos está en el exceso de velocidad, igual que pasa con los automóviles en las carreteras. Si bebes o fumas porros, no conduzcas; pero tampoco te lances a lo loco con un patinete por los carriles bici de Martín Vila, que están inconclusos y tienen recovecos muy curiosos. De pronto se acaban, y se acabó. O se estrelló.

Este Ayuntamiento de Adelante mis valientes tiene una solución para cada problema; o al revés, no queda claro. Los patinetes, monociclos y hoverboad son considerados MVP (Vehículos de Movilidad Personal para una persona) y no podrán circular por espacios peatonales de plazas y aceras, excepto los semipeatonales. Tampoco por las calzadas reservadas al tráfico de motor. En los espacios compartidos con peatones no podrán pasar de los 10 kilómetros/hora, y en los carriles segregados de bicis no pasarán de los 20 kilómetros/hora.

En teoría, debe mejorar los desencuentros actuales. Pero serán unas normas que no siempre respetarán los implicados. Y parecen de imposible cumplimiento si no se procede del único modo que aquí se entiende: con un guardia multando y un Ayuntamiento recaudando. Es bonito pensar que todos los conductores de patinetes no son iguales, pero hay vehículos de movilidad personal con complejos de AVE. A medida que el carril bici vaya adquiriendo coherencia (todavía hay zonas mal resueltas, en el Campo del Sur, el Parque y la Zona Franca, entre otras) aumentará el número de ciclistas y usuarios de patinetes.

Cuidado, por que aparte de aprobar normas hay que garantizar el cumplimiento.