Procrastinación

Me ha preguntado mi hijo de 10 años si no dará la casualidad que, de entre todas las generaciones de la Historia, nos haya tocado a nosotros el fin del mundo. La conjunción de epidemias, volcanes, terremotos, guerras… se considera en el Evangelio un anuncio de la cosa.

"Me parece una pregunta muy inteligente", le he dicho, aunque era un elogio vanidoso, porque yo me la hago también. Hay dogmas católicos más olvidados que otros. Por ejemplo, en la inmortalidad del alma, como es más vaporosa, se cree bastante, pero en la resurrección de los cuerpos, que es el punto más gozoso del credo, menos. Que el mundo va a tener un final literalmente apocalíptico está avisado en varios pasajes del Evangelio, además de en su libro ad hoc.

Sin embargo, me parece que a Dios le va a costar. Igual que sujetó el brazo ejecutor de Abrahán cuando iba a cumplir con el sacrificio que Él mismo le había ordenado, parará una y otra vez a los ángeles de los siete sellos. Si no perdonó a su Hijo, fue porque (otro dogma del que nos olvidamos demasiado) era otra Persona, sí, pero un solo Dios verdadero. Se sacrificaba Él mismo.

Hace muchos años escribí un pequeño relato sobre el particular, que estaba inédito, hasta ahora. Anoche se lo leí a mis hijos:

"Hace muchos años que Dios tenía que haber ordenado el fin del mundo, pero se le va el santo al cielo. No le gusta que los ángeles exterminadores se lo recuerden, porque le entra mala conciencia, aunque enseguida se le olvida. Estuvo varios meses paralizado, pendiente de que un poeta menor encontrase una rima para un soneto. No la encontró y el poeta se pasó al verso libre. Desencantado, Dios se entusiasmó en seguida como un chiquillo con unos huevos de petirrojo, allá en la verde Irlanda. Se le iban los días asomándose al nido para sorprender a los polluelos saliendo del cascarón. También tiene debilidad por los primeros pasos de los niños; y por los de los ancianos. A veces, con el Arcángel San Gabriel, que es su confidente para los asuntos del corazón, se ha preguntado si podrá poner la atención requerida en cada agonía cuando mueran todos los seres humanos del mundo a la vez en el Apocalipsis total. Gabriel le contesta que por supuesto, que Él es Él; pero Él dice: 'No sé, no sé, mejor ir poco a poco, sobre seguro'. Y se va corriendo, antes de que se le haga tarde, a acompañar a Alberto, que espera a su novia en el portal, como todas las noches".