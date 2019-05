El primer gol de la campaña electoral gaditana lo ha marcado Kichi. En realidad, la culpa ha sido de la Junta Electoral de Zona, que después de revisar las papeletas en el Var de las elecciones municipales decidió que el candidato de Adelante Cádiz, José María González Santos, podía añadir el familiar apodo de Kichi, mientras que al candidato del PP, Juan José Ortiz Quevedo, no se le ha permitido que aparezca como Juancho; ni tampoco al candidato del PSOE, Francisco Matías González Pérez, se le ha permitido que aparezca como Fran. El motivo de esta decisión es que lo solicitaron cuando vieron que lo incluía el otro; y los nombres no pueden ser modificados después de presentados, "salvo fallecimiento o renuncia de los mismos".

Deben tomar las medidas oportunas. Por ejemplo, encargar a unos amigotes caricaturistas unos carteles en los que aparezcan como Hércules y con inscripciones del tipo "Juan José es Cai". O bien "Francisco Matías es Cai". Reconocerán que es un inconveniente, pues en Cádiz el Juan José más famoso es el Sandokán, que fue internacional y jugó en el Real Madrid. A Juancho no me lo imagino disfrazado de Sandokán, no le pega ese tipo, mejor que le busque otro el Cossi, que sabe de eso un rato largo.

En cuanto a Francisco Matías lo tiene más difícil todavía. Todo el mundo le dice Fran, ya que su nombre compuesto de Francisco Matías parece de un cantante latino, y no es eso. A los Franciscos de hoy en día a casi todos los llaman Fran, que lo mismo sirve para bolsa de patatas fritas que para futbolistas, mientras que a los de toda la vida los llamaban Paco, incluso al Innombrable, aunque a los más castizos los llamaban Curro, y a los más frikis Paquirrín. Si se llamara Curro González tendría nombre de torero, lo que le ayudaría para hacer una buena faena en la campaña. Con los resultados de las generales, cortaría dos orejas.

Al final, sólo José María González Santos se puede llamar Kichi en las papeletas. Y mirad como los amigotes caricatos no le han puesto en los carteles "José María González Santos es Cai". No, le han puesto Kichi, por no ponerle Kichitín, que es de donde procede. "¡Ay, mi Kichitín bonito!", le decían.

Así que a los otros candidatos hay que pedirles que se dejen de pamplinas. En el PP, el Juancho que se presente como Juan José Ortiz Quevedo, y el Cossi como José Manuel Cossi González. Y, en el PSOE, el Fran que sea siempre Francisco Matías González Pérez, y a la Mara llamadla María José Rodríguez Vega. Más que nada para evitar confusiones, que luego pasa lo que pasa.