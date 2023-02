El primer debate entre los tres principales aspirantes a la Alcaldía de Cádiz fue significativo. Bruno García (PP), David de la Cruz (Adelante) y Óscar Torres (PSOE) debatieron en la taberna Las Banderas sobre el Carnaval. ¿Significa eso que el Carnaval es lo más importante que existe en Cádiz? ¿Es el asunto más prioritario y urgente para esta ciudad trimilenaria? Verán, se podría responder que sí, teniendo en cuenta que el Carnaval es la prioridad para la que se ha solicitado la declaración del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Posponiendo opciones más materiales, como el conjunto de murallas, castillos y baluartes, en el que se inspiraron en América para otras ya incluidas en la lista de la Unesco; o el Cádiz fenicio y romano; o las dos catedrales. En fin, algunas cositas interesantes que hay. Pero vamos a suponer que ha sido el primer debate por las fechas, que son carnavalescas.

Resulta que ni Bruno, ni David, ni Óscar han compuesto nunca la letra de un cuarteto, que yo sepa. En ese debate, a la hora de formar un cuarteto de tres, les hubiera ganado Cossi, que sabe más de eso. Pero lo mejor ha sido que salieron sanos y salvos del debate y que hubo buen rollito. Los tres se conocen de antes, y no son de insultarse cuando se encuentran por las calles. Cuando David de la Cruz ejercía como periodista y Bruno García era concejal del equipo de gobierno del PP, incluso lo entrevistó alguna vez. Tampoco han tenido enfrentamientos como los del Congreso de los Diputados, ni nada parecido, con Óscar Torres.

A lo peor la gente se creía que iba a resultar como lo de Teresa Rodríguez con Macarena Olona. Y que uno le iba decir al otro lo mismo que Tino Tovar a Joaquín Quiñones. O que cantarían un pasodoble de Martínez Ares, kichista o antikichista, según. O que iban a discutir por los finalistas del año pasado. Existe cierta disposición para que el Carnaval se regule, pero cuando se auto regula dicen que lo debe regular el Ayuntamiento. Crear una Fundación, un Patronato, algo así, siempre es divertido. Se pueden alcanzar acuerdos, teniendo en cuenta que en el Carnaval nadie está de acuerdo con nada.

Es seguro que para Bruno, David y Óscar el Carnaval no es la mayor prioridad de Cádiz, aunque les parecerá importante, porque lo es. Guste o no, es la fiesta que más fama tiene. Y, como ya he escrito otras veces, tampoco creo que los problemas de Cádiz se deban al Carnaval, según sostienen algunos que propagan ese tópico. Pero es curioso empezar por ahí. De ese debate, como de casi todos, no ha salido nada que no se supiera.