En teoría, queda tiempo para la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía. Ahora, la actualidad está en las autonómicas de Madrid, que todos los partidos se han tomado muy en serio. Pero como los presidentes tienen el privilegio de adelantar las elecciones a su conveniencia, la oposición no quiere correr el riesgo de que le cojan sin prepararse, y es normal que se prepare para la ocasión. Esto es lo que está ocurriendo en Andalucía, donde recuerdo que esa facultad de adelanto electoral no estaba en la primitiva normativa y se incorporó más tarde, porque se pensó que si las elecciones generales se podían adelantar, porqué no las autonómicas. Lo lógico sería que en las autonomías se pusiera coto a tantos procesos electorales adelantados, pero, aunque son elecciones distintas, a los políticos les priva el afán de emulación.

Por eso en Andalucía, el PSOE lleva tiempo preparándose para las próximas elecciones. Susana Díaz, que fue la primera candidata del PSOE que no pudo gobernar, pese a ganar en votos, se ha apresurado a autoproclamarse candidata. De ahí, que Espadas, alcalde de Sevilla, también se autoproclame candidato y empieza su campaña con actos, de los que los últimos tuvieron lugar el fin de semana en Cádiz. En su comparecencia, doña Susana no hace campaña de candidata a las elecciones, sino simplemente para ostentar la secretaria general de su partido, aunque esto no suponga necesariamente el liderazgo para las elecciones. Llama la atención que diga que su energía y su fuerza proceden "de lo que está cayendo", "de lo que está pasando la gente", en lo que mucho tendrá que ver la política que lleva a cabo a nivel nacional su partido. Espadas se reunió con representantes de las 26 agrupaciones de la provincia de Cádiz y llamó la atención que justifió su decisión de presentarse en el deseo de conocer "el resultado de las elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo". Con ese condicional no creo que busque tranquilizar a doña Susana, porque es impensable que su presencia en la carrera electoral dependa de que en Madrid gane Gabilondo o Díaz Ayuso. Cádiz, pues, ha sido la ciudad elegida por Susana. En tanto que el otro candidato (el "candidato oficioso del sector pedrista") recibe el título de "renovador socialista".

Mientras, el presidente de la Junta, después de reiterar que no tiene ninguna intención de adelantar las elecciones, dice que "lo primero" para el Gobierno que preside es lograr la recuperación económica y anuncia -y esto sí que es una buena notica- una nueva rebaja fiscal, que afectará a todos los impuestos en los que tiene competencia y que se plasmará en los presupuestos.