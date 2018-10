Premios de la señorita Pepis

Siemprehay una entidad de chichinabo en algún lugar que concede algún premio (la mayoría de las veces, bajo patrocinio) para que el alcalde de turno presuma en su pueblo. Según parece Cádiz ha recibido uno por esa peatonalización de la Señorita Pepis que se ha hecho en Argüelles y por las tres fiestas que ha organizado en la plaza de España. Aquello que se presentó como un ambicioso programa para peatonalizar la mayor parte del Casco, ha terminado en unos banquitos delante de la Casa de las Cuatro Torres. En esa plaza hay aparcamientos, se puede pasar libremente en coche hasta Conde O´Reilly y sigue el carril abierto que usa todo el que quiere aunque esté prohibido. Le pusieron un macetón y se lo han quitado, fruto de que ni el Ayuntamiento lo tenía claro . Se dijo que iban a poner una cámara para controlar a los vehículos. Como para recibir un premio, vaya. Lo de la plaza de España queda para más adelante, con la diligencia y la eficacia que caracteriza todo lo que hace Martín Vila que luego se felicita a sí mismo por la política de movilidad, cuando yo veo el mismo transporte público, los mismos problemas con los enlaces para la Bahía, los mismos aparcamientos (se paró el de la Carretera Industrial), los mismos coches por todos lados, el mismo desastre de la carga y descarga por el Casco con los camiones de reparto parados donde quieren y la policía local en paradero desconocido. Todo igual, pero te dan un premiecito para presumir, que hay elecciones .

¿Qué ha cambiado en Cádiz? El carril bici, si descontamos el nuevo puente que estaba ya a punto desde tiempo antes. El carril bici es el cambio más significativo acaecido en la ciudad a lo largo de estos tres años y medio. El que más afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos, que todavía no lo han visto en todo su esplendor cosa que ocurrirá cuando llegue al Campo del Sur, a la Alameda, el muelle o al Paseo Marítimo. A mi juicio es una mejora notable para la calidad de vida que tendrá repercusiones en la salud y la movilidad y que requiere la adaptación de los vecinos. Es cierto que hasta la fecha el dinero lo ha puesto la Junta aunque no es menos cierto que era un proyecto antiguo que promovió IU cuando gobernaba con Susana Díaz (Maíllo era director general) pero no es menos cierto que los gobiernos del PP pusieron todo tipo de objeciones así que se lo podemos adjudicar al actual Equipo de Gobierno. Cuando esté terminado y pase el tiempo veremos su beneficio. Igual no le dan ni el antifaz de oro.