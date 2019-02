Pregúnteme

Han intentado encuestarme por teléfono algunas veces y siempre les advertía que no respondería a preguntas personales. Me decían, descuide. Y la primera en la frente. O sea, la edad, estado civil, número de hijos, si soltero, católico o protestante. Es un ejemplo, lo habrán imaginado. Pero vamos, de esta guisa. ¿Qué perseguían? Venderte un coche, un crucero de vacaciones… O saber tu opinión sobre un producto. Lamentablemente nunca me han hecho una encuesta para Tezanos. Ni para otros. Si a esto le añadimos que nunca he formado parte de una mesa electoral (me designaron presidente suplente un año pero se presentó el titular), mi experiencia no es completa. Ni encuesta, ni mesa electoral. Pero he votado siempre, desde la primera vez. No he fallado. Y he mirado las encuestas con mucha atención, hasta las de ayer y el domingo. A Emilio de la Cruz, que las hace de un modo profesional, le digo que soy objetor de conciencia en esta materia. Es fantástico lo de las israelíes y el recetario completo de unos y otros. Pero se olvidan enseguida.

Digo que, a ver, ¿te acuerdas de lo que dijo Tezanos de las andaluzas últimas? Ayer le daba caña la competencia en una televisión, a Tezanos, por su afición a aderezar la ensalada. Pues le respondo a las preguntas, me hago yo a mí mismo una encuesta. Del tipo: "¿Piensa usted votar?" "Por supuesto que sí". "¿Ha decidido a qué partido lo hará?" "Más bien a qué partidos no lo haré. Entre los que queden, ya veré. Pero votar, no lo dude usted". Entonces, pregunto yo ahora, ¿con estas respuestas se construye una encuesta? Porque nos van a traer locos con "la intención de voto de los españoles". Y lo que va a influir Cataluña en el futuro de España. Lo que, bien mirado, es bastante sorprendente, es como si ya se hubiera dado por hecho que cuando se habla de Cataluña y de España se hace de dos realidades diferentes, como España y Portugal, como España y Corea del Sur.

Lo que afecte a Cataluña afecta al conjunto de España y viceversa, creo yo, vamos, estoy seguro. Deberían preguntar algo así a la gente en las encuestas. Pero se trata de eso, de repetir hasta la extenuación (de los españoles todos) que una parte tiene todo el derecho del mundo a decidir sobre el todo. Y no pasa nada. Delimitando el espacio, claro. Por el sistema de que no sería posible dentro de ese territorio acotado la aplicación de la misma medicina a quienes así lo deseen. Eso de ninguna manera. Y aquí sin que nos pregunte Tezanos por estas verdades elementales. Pues nada.