Preguntas y respuestas

Visto desde aquí, desde este rincón privilegiado, se puede concluir que, en efecto, sin Trump (en la presidencia de los EE.UU.) el mundo es mejor. Librarnos de verlo en la tele ya es ganar algo, pocos tan faltones y groseros como él durante la comida y la cena. Pero inmediatamente hay que hacerse las preguntas. Es evidente que no lo ves con los mismos ojos de los millones y millones que lo han votado para que siguiera siendo presidente de los Estados Unidos, porque votar tiene esto. A Pedro Sánchez Pablo Iglesias le quitaba el sueño hasta que no se lo quitó, todo lo contrario, le ofreció el descanso de una presidencia para largo. ¿Eso significa que quienes votaron al socialista porque el populista le quitaba el sueño volverán a confiar en Pedro Sánchez, que se sabe que dice una cosa y hace lo contrario de lo que dice? Será una de las incógnitas que se despejarán en las próximas elecciones españolas. Por ejemplo, ¿el hundimiento de Albert Rivera tuvo que ver con que no pactara con Sánchez? Algo pasó para que centenares de miles de españoles no le dieran otra vez su voto a los Ciudadanos. Queda el resto de esa ecuación, ¿la salida a las tinieblas exteriores del derrotado Albert devolverá esos votos perdidos a Inés Arrimadas? Sería de nota que volvieran, habiéndose ido Rivera. Y si no vuelven es porque los votantes han perdido la confianza para mucho tiempo en quienes permitieron, con sus errores, que hoy tengamos a Garzón e Iglesias y los demás en el Gobierno de España. Con Teresa Rodríguez puede pasar algo, igualmente. Que no obtenga el respaldo en las urnas a su pirueta en Podemos, o lo contrario. Es el sí o no, así funcionan muchos. Pero lo más complicado es lo de Pablo Casado y Abascal, esa ruptura pública de devolución de regalos con el gesto más que serio y las palabras más que desagradables de Casado. ¿Detiene la sangría de votos a Vox el Partido Popular con la algarada, será al contrario? Ya hay encuestas que le dan por encima de los cien diputados al PP, aunque Sánchez sigue con la argamasa para hacer un gobierno de pacto con todos los que algunos llaman Frankestein. Hay que remitirse a las próximas elecciones, que van a tardar en venir. Mientras tanto, ya decía, el mundo está mejor sin Trump, el pueblo americano le ha metido las cabras en el corral, se ponga como se ponga, que se va a poner, de creer a algunos. Aunque la democracia norteamericana es muy fuerte y arraigada, no es tan fácil que un Trump le parta las piernas.