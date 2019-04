Predicciones

En 1979 hubo elecciones municipales un mes después de las generales. En estas últimas ganó UCD sin mayoría absoluta, lo mismo que en las locales de Cádiz donde presentaba una lista encabezada por un prestigioso profesor, Pedro Valdecantos, junto con un grupo de gente muy capacitada que no llegaron a gobernar en virtud del acuerdo PSOE-PSA-PCE. En democracia gana quien gobierna, no el que llega primero, por si alguien piensa otra cosa. En 1983, meses después del tsunami socialista de diciembre del 82, ganó Carlos Díaz que pasó de 9 a 18 concejales, empujado por el clima socialista que se vivía en España. En 1995 ganó las municipales Teófila Martínez , a mi juicio porque era un momento de auge del PP y declive del PSOE, acentuado por el error estratégico de cambiar a Carlos Díaz por Fermín del Moral. Era la época del GAL, Filesa y demás con lo que el PSOE pasó de 14 a 7 concejales. En 2015 Teófila Martínez pasó de 15 concejales a 10, a mi modesto entender no por el rechazo a su persona o su gestión sino por el comienzo del declive del PP que continúa en la actualidad. De la misma manera, un desconocido comparsista ganó la alcaldía no por la lista, la campaña o el programa, sino porque Podemos estaba de moda en ese momento. ¿Qué quiero señalar con todo esto? Que la cantidad de votos que se mueven de los partidos a los candidatos en unas elecciones locales no son tantos como se cree, al menos en las ciudades, a diferencia de lo que ocurre en pequeñas poblaciones. Creo que la mayoría de los integrantes de la patraña esa llamada "ayuntamientos del cambio" se va a ir por el desagüe, quizás con la excepción de Valencia y, es posible, con la de Cádiz. Creo que las cuatro quintas partes de los votantes lo hacen en función del apoyo que le ofrecen a los partidos y la otra quinta por el candidato a la alcaldía en poblaciones de tamaño medio como Cádiz. En los pueblos se vota a la persona, en las ciudades algo menos. Un buen candidato, como es José María González, te da votos y un mal candidato te quita, pero no creo que hasta el extremo de revertir un resultado contundente en las generales. Ahora da igual que Vox ponga a la cabra de la Legión (mejor si sabe cantar "Somos novios de la muerte") porque está en la cresta de la ola, hasta que muchos de sus votantes se desilusionen, como le ha pasado a los de Podemos. Está bien hacer una trasposición de las generales a las municipales pero no está de más añadirle el componente corrector que digan los expertos y aún así nunca se puede descartar una sorpresa.