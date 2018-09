Choderlos de Laclos fue el secretario de Felipe de Orleans, conocido por Felipe Igualdad, único miembro de la familia real que apoyó la Revolución Francesa. Escribió "Las amistades peligrosas", una novela que utilizaba las cartas como técnica narrativa, llevada al cine con éxito por Stephen Frears y Milos Forman. Algo así ocurre en la ciudad de Cádiz, con los políticos, nerviosos ante la cercanía de las municipales y ese momento criminal en el que los compañeros de partido se ponen a hacer listas electorales. Fran González le escribe al alcalde sobre "el espíritu del 13 de abril" como Arias Navarro con el "Espíritu del 12 de febrero" (sí, ya sé, un comentario viejuno). El alcalde le contesta por carta a la vez que hace pública otra no menos cursi que le escribió a Joaquín Sabina , una especie de pasodoble de comparsa de Arroyo de la Miel, con juegos de palabras basados en canciones del Maestro. Supongo que deben ser buenos políticos pero el género epistolar no es lo suyo . La precampaña se ha convertido en el Nuevo Testamento: carta del Apóstol José María a los socialenses. Carta del Apóstol Fran o los podemenses. Mientras tanto los de Ganar Cádiz con un ataque de cuernos descomunal se dedican a mover su arsenal para llamar la atención, como niños chicos. Si se consuma la confluencia de IU con Podemos para las municipales corren riesgo los dos concejales de Ganar Cádiz: uno que no ha trabajado en su vida y otra que no quiere volver a Servicios Sociales así la maten. Las listas las carga el diablo. Todo ello en medio de una trifulca monumental dentro de Ciudadanos entre sus concejales y el comité local y dentro del PP entre casadistas y sorayos, los primeros dispuestos a prejubilar al eterno Antonio Sanz y los segundos locos por volver a colocar en las listas a Mercedes Colombo, que no quiere volver a la ventanilla de Unicaja, y el Doctor Ramoní, que no se sabe si tendría su puesto esperándole en Murcia. Todos ellos se desviven por nosotros, todo lo hacen por Cádiz, mientras nosotros dormimos una lucecita está encendida en la calle San José, otra en Gaspar del Pino y otra en Cánovas del Castillo, preocupados por sus vecinos y por su propio futuro, en orden inverso. Seguimos a la espera de saber algo sobre la tesis de Ramoní y sobre el despilfarro de la Zona Franca en la época Jorge Ramos, uno de los fieles guerreros de Antonio Sanz. Quienes esperan con más interés son los partidarios de Pablo Casado, de Vejer a San Fernando, a ver si el PSOE consigue lo que ellos no se sienten capaces .