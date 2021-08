Me parece bien que la ciudad de Cádiz se ofrezca como refugio a personas perseguidas. Excelente que la gente se manifieste contra la barbarie talibán , contra la posibilidad de que los nuevos gobernantes de Afganistán puedan imponer el rigorismo islamista, aunque tengo para mí que todo tiene que ver con la televisión: la gente ve en la tele lo que ocurre en Kabul y saltan a la calle como si manifestarse en Cádiz vaya a arreglar algo más que dar rienda suelta a la inquietud de cada cual. Aquello que no sale en televisión no concita la solidaridad: las mujeres son maltratadas en Irán, Araba Saudí, Yemen, Somalia, Sudán y nadie ha salido a la calle. Digo más: ¿por qué solo se muestra el apoyo a las mujeres? ¿El resto de personas no precisan de nuestra ayuda, por ejemplo los que tienen distintas identidades sexuales como LGTBI? Los hombres heterosexuales que se han mostrado en contra de la Ley Islámica también pueden ser perseguidos ¿nos olvidamos de ellos? En Catar el 75% de la población son trabajadores de la India, Pakistán y Sri Lanka que viven sin derechos, sin asistencia médica, sin vacaciones, 6.500 han muerto en la construcción de las infraestructuras del Mundial ¿con esa gente no hay solidaridad? Es un ejercicio plausible de solidaridad que el Ayuntamiento ofrezca la ciudad como refugio, yo diría que no solo a las mujeres afganas., tan solo habría es que precisar: cuánta gente, en qué condiciones, durante cuánto tiempo, qué presupuesto se cuenta para ello. Así nos evitamos el postureo y los brindis al sol. Por ejemplo ¿cuánto dinero dedica el Ayuntamiento para apoyar a la acogida de otros migrantes?¿Le da algo a Tierra de Todos y a Tartessos, por citar dos casos? Ya sabemos que este Equipo de Gobierno es muy dado al simbolismo, le preocupa más aparentar que gestionar, baste recordar la pancarta de las fronteras libres , las banderas de la Plaza de Sevilla y tantas otras ocasiones que en lugar de buscar soluciones se ha elegido el postureo de cara a la galería, No estaría de más que de manera permanente en los presupuestos municipales hubiera una cantidad para dedicarla a la acogida de personas que huyen de la miseria , de las guerras, de la sequía, de la persecución. Determinar la capacidad de acogida de la ciudad a la cara de todo el mundo, no a la espera que de La Sexta nos informe de cómo está Kabul mientras nos olvidamos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, dictaduras comunistas, o de Niger y Mali, asoladas por los islamistas. De paso, las feministas que se manifestaron el miércoles que lo hagan también en contra de los homenajes que hay en la ciudad a maltratadores y a violadores. No hace falta irse tan lejos, basta dar la cara en Cádiz sin miedo .