Políticos a lo suyo

La designación del ex vicepresidente andaluz por Ciudadanos, Juan Marín, para presidir el Consejo Económico y Social de Andalucía no es más que una muestra que añadir a las muchas precedentes de una cierta concepción indeseable de la política, esa práctica consistente en asegurarse un cargo bien remunerado. La cosa resulta así: Marín ya no es un representante de los andaluces, puesto que no logró un escaño en las últimas elecciones autonómicas, pero eso no es problema. El gobierno del PP resultante de la mayoría absoluta tiene capacidad para decidir quién estará a la cabeza de un órgano teóricamente tan importante y que tiene como principal misión "servir de cauce de participación y diálogo permanente de la sociedad civil organizada en el debate de asuntos económicos y sociales". En román paladino, nada. O todo, si realmente sirviera para eso.

El señor Marín y el señor Moreno Bonilla no han inventado nada, otras fuerzas políticas lo han hecho antes y lo siguen haciendo, ni esta decisión es ejemplo de corrupción. En todo caso, sí lo sería de una cierta y aceptada degradación moral en la sociedad que ve estas prácticas como normales y que como mucho consigue que los adversarios, es decir, los que no están en ese momento en el poder o nunca lo han tocado, denuncien con la boca chica que el citado se vaya a beneficiar por la cara de un sueldo anual de 65.000 euros.

Vista la abundancia de estos casos, lo menos revolucionario que puede uno pensar es que esos políticos, ya hemos dicho que indeseables, reparten (no sabemos en qué proporción) el tiempo de su desempeño entre tratar los asuntos públicos de los que se encargan y asegurarse la continuidad personal de sus intereses privados. La abundancia de puestos y cargos que no dependen del sagrado voto de los electores, sino de las filias y fobias intrapartidarias y del intercambio de favores y venganzas, propicia esta forma de manejar la 'res publica', que además trae como resultado el creciente distanciamiento entre esa élite compinchada y la gran masa ciudadana forzada a labrarse el presente y el futuro sin tantos árboles a los que arrimarse.

Uno se imagina a ese tipo de 'políticos' en su bastión destinado a defenderse de sus mismos 'amigos' y no los envidia, pero se rebela al caer en la cuenta de que utilizan para sus batallas y sus anhelos el dinero, las instalaciones y el tiempo de todos nosotros.