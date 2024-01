El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz en tiempos de Teófila (del que formó parte el hoy alcalde) tenía depositado en Jorge Moreno la gestión de la subvención al grupo. De ese dinero se le pagaron sobresueldos a algunos concejales, cuando Julio Braña lo filtró a la prensa, fue expulsado del grupo y se tuvo que refugiar en el mixto. Ahora ha descubierto el Tribunal de Cuentas que en el Ayuntamiento de Cádiz los grupos municipales no justifican el dinero que reciben, “qué escándalo, aquí se juega”, cuando llevan toda la vida así. El interventor municipal, tan estricto para algunas cosas, debe mirar para otro lado o ha encontrado una manera para justificar la laxitud que contrasta con las exigencias a las entidades que reciben subvenciones municipales. Añoramos tanto a Miguel Braojos. Era tal la manera libérrima con la que el PP usaba el dinero de la subvención en época de Jorge Moreno que le regalaron una pluma estilográfica Dupont de una reputada joyería de la ciudad a Ignacio Romaní cuando la universidad de Lisboa, que financiaba Carbures, le expidió el título de doctor. Todos los grupos, sin excepción, usan el dinero de esta subvención para pagar sus sedes y la estructura del partido, ni un solo euro se destina a actividades del grupo. Calculo que el Ayuntamiento de Cádiz ahora puede gastar tres millones de euros entre la subvención a los grupos, asesores y concejales liberados, todo ese dinero sale del erario para financiar la política local. En la Diputación los grupos justifican la generosa subvención que reciben con un convenio entre el partido y el grupo de diputados, con lo que financian sin recato la estructura provincial de cada partido, tan es así que el grupo del PP se compró un Skoda para que lo usara Antonio Sanz en su momento. Se hace así desde hace años. Si un día se presenta a las municipales un partido que garantice que, en caso de ganar, no habrá concejales liberados, asesores ni subvenciones a los grupos, contará con mi apoyo. Gente dispuesta a trabajar por sus vecinos sin recibir nada a cambio, por el mero compromiso con su ciudad. Que nadie se parta la camisa, que no luchen tanto por Cádiz, como cantaron “Los que ponen la primera piedra” a Federico Pérez Peralta: no trabajes tanto por Cádiz, que no hace falta. Pepe Blas repite siempre que hacen falta profesionales en la política y no políticos profesionales, una buena frase que dice bien a las claras cómo está la cosa pública. Cuentan que Antonio Sanz elegía a quienes iban a ser cargos públicos entre quienes no tenían un trabajo al que volver, así él los tendría siempre controlados. Luego nos extrañamos de cómo está la política.