Política y verdad

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, tampoco se ha atrevido. No lo hicieron sus antecesores socialistas en el cargo. Todos, los de ahora y los de antes, saben que el proyectado nuevo hospital de Cádiz no se va a hacer en mucho tiempo. Que no hay dinero. Y que además, habiendo hospitales grandes en Puerto Real y San Fernando, igual no es tan necesario ni urgente. Pero todos piensan que la gente no lo va a entender, así que no se toman la molestia de explicarlo. O más bien, se toman constantemente la molestia de no descartarlo, no vaya a ser que el rival político les critique por eso, haciéndoles perder votos, apoyo o como quiera que le llamen ellos a lo que entienden por política. Liderar la opinión y los proyectos es algo que no entra como virtud en la mayoría de las cabezas de nuestros políticos, más dados a complacer (según en qué) a los votantes.