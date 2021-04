Política Netflix

Durante el franquismo se contaba el siguiente chiste: llega a Cádiz un turista y pregunta si puede ver el San Francisco de Asís del Greco "Lo están reparando" le contestan. Bueno, pues entonces quiero ir a la plaza de toros: "No puede ser, está en ruinas". Vaya, dice, entonces iré a darle la mano al alcalde "No puede, es manco". Ahora podríamos hacer un cuento parecido, del turista que quiere ver el centro cultural de los Depósitos de Tabaco, la peatonalización de la plaza de España, el hotel de Puerto América, el de la Estación, la nueva Comisaría, el Museo del Carnaval, la reparación de las murallas, la nueva Subdelegación del Gobierno, el nuevo Hospital, la Facultad de Educación, el Castillo de San Sebastián, el Pabellón Portillo, la Ciudad de la Justicia. Igual ese supuesto turista (¡un crucerista!) podría darle la mano a todos los políticos que han promovido unas cosas u otras, al alcalde, al subdelegado del Gobierno, a la Delegada del Gobierno de Andalucía, a todos los que iban con los cartelitos "Juanma lo haría" a los que firmaron convenios para hacer la Ciudad de la Justicia (el Relojero el último), a los que firmaron para hacer el nuevo hospital (Chaves, Caldera, Griñán, Pepe Mier, Teófila), a los que han prometido la nueva facultad (los de la Junta de antes y los de la Junta de ahora). Nos faltarían manos para estrechar, incluso los que ejercen la hipocresía de oponerse al cierre de Airbus pero luego no hacen nada para impedirlo. Los que iban a conseguir que volvieran por el puente los que se han ido y al final solo han conseguido darle unos años de trabajo al perito de Arte y Natrualeza para poder sacarlo del Plan C y El Tercer Puente. Ese turista podría darle la mano a los del PP que están ahora todos a una firmando su apoyo a Bruno , preocupados por su futuro laboral, desde el Campari a la cajera. Podría darle un abrazo afectuoso a la secretaria provincial del PSOE capaz de estar a la vez con Susana Díaz y con Juan Espada, susanista y pedrista de manera simultánea ( "hemos ganado pero todavía no sé quiénes" que dijo el gran Pío Cabanillas). Al diputado de Ciudadanos que escribe en este periódico para criticar a la clase política sin reparar en el pequeño hecho sin importancia de que tanto él como el Relojero y todo el Clan de la Manzanilla forman parte de esa clase que critica. Le podría dar la mano a los de Unidas Podemos en Andalucía que el sábado se manifestarán en el Primero de Mayo junto a las centrales sindicales mientras mandan al paro a 12 de sus trabajadores ante la sospecha de que sean afines a Teresa Rodríguez. Lo mejor que haría ese supuesto turista es huir despavorido a "Borgen" o a "El Ala Oeste de la Casa Blanca", aquí no hay políticos así.