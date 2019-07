Playas sin humo

Me parece magnífico el gesto del Ayuntamiento de Vejer de reservar un kilómetro de la playa del Palmar sin humo de tabaco. Mejor me parecería que los ayuntamientos vigilaran que las normas se cumplieran en sus arenales. Me malicio yo que no van a ampliar la plantilla de policías locales, y que estos bastante tienen ya con su labor para buscar a quien se está echando un cigarrito (aliñado o sin aliñar) en una playa que históricamente ha sido bandera del vive y deja vivir. Tampoco haría mal el ayuntamiento de Vejer en agilizar las licencias de obras en la zona del Palmar, en pensar no sólo en el descanso de unos cuantos sino en la riqueza que el turismo puede traer, en hacer cumplir las ordenanzas pero facilitar la llegada de empresarios hosteleros... En definitiva, de hacer cumplir la ley pero con una mirada a largo plazo que permita a los vecinos del Palmar seguir en el paraíso sin perder oportunidades económicas.