Plataformismo

En mi época de concejal, el Pleistoceno Superior según la última datación del Carbono 14, desarrollé una cierta habilidad para montar plataformas ciudadanas. Es verdad que en aquella época los sindicatos y el movimiento vecinal eran más activos, pero a cambio había menos entidades feministas y culturales. El caso es que impulsé unas cuantas plataformas: contra el palacio de congresos en Santa Bárbara-Genovés (con éxito), a favor de que los terrenos de astilleros tuvieran una función social y no el barrio de clases altas o City del Siglo XXI como lo llamó el ínclito Vera Borja (con éxito), para que lo que era la parcela del antiguo Hotel Playa fuera un jardín (fracaso), contra la instalación del hipermercado Alcampo en los terrenos de la antigua Unión Cervecera (éxito), a favor de la rehabilitación del Casco con pasodoble de "Los príncipes encantados" incluido (mitad y mitad). Tal fue mi actividad en este campo que Antonio Hernández Rodicio, con la retranca que le caracteriza, me llamaba "plataformista". Es verdad que tal capacidad no me sirvió para ganar unas elecciones pero al menos formábamos unas pirulas muy grandes y lo pasábamos de categoría internacional, que diría Víctor López Soberado. De plataforma en plataforma hasta la derrota final, yo llamaba a las entidades y forjábamos el movimiento en unos momentos donde no había chats de guasap, no había grupos de Facebook ni Tuiter ni Instagram ni Tok Tok, no había manera de recoger firmas en www.change.org , ni siquiera existían los móviles. A golpe de teléfono (eso que luego se llamó "un fijo") y de visitar al personal lo que , modestia aparte, tiene más mérito que ahora, que un tipo con un móvil o un ordenador puede convocar a la peña y formar la mundial. En aquella época tampoco había una legión de jubiletas aburridos que acudieran a cualquier convocatoria con el reclamo que fuera menester, como pasa ahora cuando quizás lo que se ha impuesto son las llamadas "mareas" que viene siendo algo parecido lleno de jubilados ociosos cuando terminan sus cursillos de pintura o su horita de gimnasia.

Hace unos días se ha puesto en marcha otra plataforma con una justa demanda: Valcárcel Universitario. Espero que tenga éxito. Por el momento ha puesto a los dirigentes del PP ante el espejo de la demagogia empleada durante años en los que reclamaron a la Junta todo lo reclamable por tierra , mar y aire, con fotitos de campaña incluidas.Se ve que una cosa es predicar y otra dar trigo.