Plaquismo de quita y pon

Me parecen muy bien tanto la Ley de Memoria Histórica estatal como la autonómica, que fruto de su aplicación se retiren los nombres de las calles que hacen referencia a dirigentes del franquismo, símbolos o acontecimientos que lo conmemoran. Me pareció bien sacar a Franco del Valle de los Caídos y convertirlo en un centro de recuperación de la memoria democrática. El problema es que con el agua sucia vamos a tirar al niño. La pregunta es: ¿todos aquellos que en algún momento tuvieron vínculos con el franquismo deben ser borrados? Aquellos escritores que en su juventud fueron partidarios del golpe de estado, ¿los borramos aunque luego cambiaran de opinión? Los que fueron partidarios de otras dictaduras de signo diferente, ¿los borramos? ¿Y aquéllos que tuvieran una conducta impropia pero destacaron? Es obvio que Ramón de Carranza fue alcalde de Cádiz dos veces impuesto por los dos dictadores del siglo XX. Por supuesto puso en marcha algunos buenos proyectos para la ciudad (la llegada de CASA, los SMAES) junto con la depuración de los funcionarios desafectos. Lo normal es que fuera el Cádiz CF, concesionario del Estadio, el encargado de aplicar la Ley, así el Ayuntamiento se evitaría el ridículo que hace por partida doble para cambiar el nombre. Una pregunta: ¿Por qué para quitar una placa con el nombre de de una calle o de un teatro no se le da el mismo tratamiento que al Estadio? ¿Por qué hay participación popular en el fútbol y no en lo demás?¿Miedo al cadismo? En Cádiz quedan residuos en las calles con nombres franquistas (Carola Ribed, Corneta Soto Guerrero, Guillén Moreno, Brunete) que no se cambian, con lo fácil que fue ponerle Paseo 4 de Diciembre a Canalejas. Ayer quitaron la placa que recordaba la casa de la calle Isabel la Católica donde nació José María Pemán, que no tenía referencia a la política, tan solo la cursilería "Excelso cantor de la raza hispana", aunque supongo que la cursilería no debe ser motivo suficiente. Pemán fue un activista del franquismo, muy exaltado en su primera época e inició la depuración del magisterio español. Fue un escritor mediocre, exitoso como dramaturgo y como articulista en su época, pero tampoco las calles de Cádiz están llenas de premios Nobel, aparte de que entre los nacidos en la ciudad no andamos sobrados. Pemán evolucionó con los años hacia posiciones templadas primero y democráticas al final de su vida. Se hizo amigo personal de Alberti y pidió la legalización del PCE, por citar dos detalles. Como Cela, Ridruejo, Torrente, Laín y Tovar. Es tan innecesaria la retirada de esa placa sobre el literato como injustificado ponerle a un colegio el nombre de un comparsista de vida rara.