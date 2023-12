Hace cinco años el PP llegó al gobierno a lomos de la ineptitud de esa gran lideresa de la política nacional, qué digo nacional, mundial, hoy devenida en tertuliana después de tres fracasos consecutivos. #JUANMALOHARÍA, el Moderado gracias a los votos de Vox , arrima el dinero solo a Málaga. El PP iba a hacer el gran hospital de Cádiz e iba a acabar con las listas de espera. Llegó la pandemia y los balcones llenaron de aplausos, la Junta puso un monumento en cada ciudad en recuerdo de los sanitarios. Pues bien, las listas de espera se han multiplicado por diez, pedir cita en el centro de salud es una epopeya, Salud Responde no responde nunca, los dirigentes del SAS huyen despavoridos ante la falta de una política sanitaria. El PP ha hecho una política de promoción de los seguros privados de salud que han visto incrementados sus clientes y subir el precio de sus pólizas. Ha aumentado exponencialmente los conciertos sanitarios porque la sanidad pública sigue siendo un caos, peor todavía que en le época de la añorada Reina de las Marismas, el peronismo rociero y todas esas cosas. Si usted vive en el centro de Cádiz le obligan a ir a una clínica privada de cuyo nombre no quiero acordarme. De hecho a la pobre Pepi Mayo la tuvieron de la clínica al Puerta del Mar ida y vuelta hasta su triste final. Yo, sin ir más lejos, tengo como médico de cabecera a un amigo que juega muy mal al fútbol pero es un máquina como medico de familia. Por si fuera poco fui a la Residencia a hacerme una endoscopia y me atendieron a la hora convocada, me hicieron la prueba con prontitud y eficacia y me dieron los resultados con rapidez. No puedo hablar de los fríos datos, hablo de lo que conozco , de mi experiencia. Igual es Chano al frente del hospital, igual es el legado de Leopoldo, igual es la profesionalidad y la dedicación de los sanitarios, o todo junto. El caso es que la Marea Blanca gaditana, que se manifiesta periódicamente con reclamaciones justas, ni una sola vez lo ha hecho delante de los beneficiados por los conciertos sanitarios, debe ser que allí trabajan muchos amigos y ya se sabe que , como en la Guardia Civil, primero los del cuerpo. El corporativsmo y el amiguismo por encima de las justas reclamaciones. Es más fácil ir por la avenida que ponerse a reclamar ante quienes se hacen millonarios a costa de los fallos del sistema sanitario público. Se nos anuncia un enésimo “plan de choque”, estúpida expresión que se emplea por igual para dar la imagen de que se hace algo, sea baldear las calles con agua potable para que los perritos se sigan cagando y los salvajes del botellón meen a su antojo, o para dejar el SAS como el solar del futuro hospital a la espera de que Juanma haga algo.