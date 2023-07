Escucho la palabra ‘choque’ y lo primero que pienso es en Fernando Estrella, nuestro letrado especialista en Rumanía y en accidentes de tráfico. Eso de ‘plan de choque’ suena a collarín y compañía de seguros. La suciedad de Cádiz tiene que ver con que somos unos guarros. Ni Kichi ni Bruno, ni Rocío ni Teru, ni Valoriza ni Acciona. Ves a la gente hacer en la calle lo que no hace en su casa: tiran las colillas al suelo, si han pasado un grupo de jóvenes verás botellas vacías, si ha pasado una procesión estará el suelo alfombrado de pipas... Por no hablar de los perritos. Por mucho que algunos lleven la botella de agua jabonosa, las meadas de los perros en las calles son una guarrería que unos pocos nos dejan a todos, con el olor y la pringue consiguiente. Por mucha bolsa de plástico, la huella de las deposiciones sólo se quita con el baldeo de las calles que pagamos entre todos. Si los dueños de los perros tienen tanto cariño a los animales, que se meen y se caguen en sus casas y ellos recojan los excrementos sin necesidad de que lo paguemos todos. Bruno y Teru podrán poner en marcha los planes de choque que les dé la gana, que luego vendrá el levante, el botellón y los dueños de los perritos para volver a dejar la ciudad como una pocilga. Recuerdo aquellas escobas de plata que se compraban en la época de Teófila para presumir de limpieza, o esas máquinas barredoras que presentó Julio Braña en el Palillero como si fuera un harrier. Por no hablar del ‘Cádiz como la plata’, ‘Cádiz limpia sonríe’ y ese Barcia repartiendo el dinero de las campañas publicitarias para los medios de los amigos. Se podrá poner un quinto contenedor para la fracción orgánica, se podrá poner vehículos eléctricos, se podrá aumentar la plantilla y las jornadas de limpieza, pero al final que una ciudad esté limpia depende de sus vecinos. En Japón no existen las papeleras porque la gente no tira nada al suelo, se lo guarda y en su casa lo echa a la basura. Incluso está prohibido fumar en la calle, con lo que no están las calles alfombradas de colillas. Las porquerías de uno deben quedar para la propia vivienda. Como propaganda está muy bien, pero no creo que en estos ocho años la ciudad haya estado más sucia que en los 20 anteriores, porque el problema somos los gaditanos. Se podrá destinar recursos públicos a la limpieza, despilfarrar el agua, que si luego los ciudadanos nos comportamos de manera incívica da igual que Valoriza contrate a una columna de mercenarios de Wagner para mantener limpia Cádiz porque en cuanto se den la vuelta, volvemos a las andadas de los perritos, las colillas, el botellón, las bolsas de patatas y las pipas. Los mismos que ensucian se quejan luego de lo asquerosa que está Cádiz.